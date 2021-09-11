改名「台灣代表處」有望？吳釗燮等傳赴美密商　外交部未正面回應

▲傳華府正考慮將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。（示意圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，讓中國強烈不滿，並施壓立國；如今，連美國可能也有意將我方駐華府的「台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。英國《金融時報》報導，美國資深官員正與我國外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄討論此事。對此，外交部11日回應，「外交部沒有評論。」

外交部也說，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。

根據《金融時報》10日獨家報導，華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；且知情人士也指出，更名一事獲白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持，國家安全委員會內部及國務院亞洲官員也廣泛贊同。

不過，據悉此事尚未有任何定論，需經總統拜登簽署行政命令才能執行；另外，有一派認為更名將惹怒中國，加劇華府與北京日益緊張的關係。

報導中也揭露，美國資深官員與顧立雄、吳釗燮在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）舉行一場「特殊管道」的敏感會議。而這也是拜登團隊首次與我方高層對話。

目前白宮國安會、美國國務院、我國駐美代表處對此報導皆未正面回應。