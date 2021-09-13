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傳台駐美處更名「台灣代表處」　環時：美國在測試中國反應

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲環時刊出社評，外媒報導美方正考慮台灣提出將駐美代表處更名為「台灣代表處」，為美國在測試中國反應。（圖／路透社）

文／中央社

中共外圍官媒環球時報晚間刊出社評，對於外媒報導華府正考慮台灣提出將駐美代表處更名為「台灣代表處」，表示這是美國在測試中國反應，若成真，意味著華盛頓「基本放棄了一中政策」。

這篇刊發在網站上的文章說，立陶宛之前宣布將使用「台灣」的名稱與台互設辦事處，遭到中方抵制。如果美國也這樣做，無疑將對其盟國產生廣泛示範效應，帶來台灣駐那些國家代表處的更名潮。

文章說，如果美國改為用「台灣代表處」作台駐美機構的名稱，中國大陸所做的外交反應絕對不會低於其對立陶宛的反應，屆時中國從美召回大使完全可以預期，而且這很可能是中方外交上的「最低反應」，「否則的話中國無以為一個中國原則立威」。

環球時報的社評說，美方清楚這件事情非同小可，「他們現在處於放風、測試中國大陸反應的階段」。 文章認為，如果要守「一中」底線，必須阻擊美國，否則將意味著中國準備接受更多「台灣代表處」在一批國家的首都出現。

▲▼華盛頓特區，國會大廈。（圖／記者陳致平攝）

▲拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」名字，加入「台灣」2字，改為「台灣代表處」。（圖／記者陳致平攝）

若「台灣代表處」更名成功，環時認為，屆時大陸應在經濟上嚴厲制裁台灣，視情況對台灣實施經濟封鎖；在軍事上，「將台灣空域納入解放軍巡航範圍」，並稱「這是大陸遲早必須邁出的一步，而美台代表處更名提供了大陸以這種方式強化宣示對台主權的充分理由」。

文章稱，既然北京對外宣示了台灣是中國的核心利益，就一定會以堅決的行動來守護這項國家利益的底線，不惜為此付出任何代價。

英國金融時報（Financial Times）當地時間10日報導，華府正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

報導也提到美方資深官員今天與國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行特殊管道對話。 不過，無論是美國或台灣官方都未對金融時報的這項報導評論。 由於消息傳出時已是11日，時值週六，中國外交部截至12日尚未對此事發表評論。

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