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駐美代表處可能正名台灣　陳以信批「自嗨」：改名可以改運嗎？

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

《金融時報》報導，華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，且為此美國資深官員與顧立雄、吳釗燮10日在馬里蘭州舉行一場「特殊管道」的敏感會議。對此，國民黨立委陳以信批評，現在台灣最需要的是強化與美實質關係，尤其是經貿方面，但顧、吳兩人見美國人卻要求代表處改名，心態本末倒置。他向總統蔡英文喊話，改名可以改運嗎？能讓台美經貿更緊密、台海更安全嗎？如果都不行，那現在自嗨又有何用。

根據《金融時報》10日獨家報導，華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；且知情人士也指出，更名一事獲白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）支持，國家安全委員會內部及國務院亞洲官員也廣泛贊同。

不過，據悉此事尚未有任何定論，需經總統拜登簽署行政命令才能執行；另外，有一派認為更名將惹怒中國，加劇華府與北京日益緊張的關係。

報導中也揭露，美國資深官員與顧立雄、吳釗燮在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）舉行一場「特殊管道」的敏感會議。而這也是拜登團隊首次與我方高層對話。

對此，陳以信11日在臉書表示，此事還在未定之天，蔡政府此時若高調操作，拚命拉高國人期待，未來要是不成，情感傷害也會更深，對台美關係反成負面影響，政府不可不慎。

陳以信指出，報導中引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任（Bonnie Glaser）葛來儀評論，她指出台美雙方應把精力用在可加強台灣安全的有意義行動上，而非放在刺激中共的象徵性作為上。

陳以信認為，葛來儀的評論其實很準確，而蔡政府決定此時向美提出需求，可能也是賭在阿富汗撤軍後，美國不能再對北京示弱；且又想在拜習通話時，以及拜習即將會面之前，營造台美關係也有進展的錯覺。

「不過先不論此事是否會成，蔡政府把對美工作重點放在改名上，本身就是劃錯重點。」陳以信批評，現在台灣最需要美國的是強化雙邊實質關係，尤其是經貿關係，可是蔡政府上台五年，對外經貿戰略無一成功，只能期待台美經貿有所突破；然而顧立雄與吳釗燮去見美國人，不要求台美雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定（FTA），卻是要求代表處改名，心態真是本末倒置。

陳以信說，他要請問蔡英文，改名可以改運嗎？駐美代表處就算改名成功，能讓台美經貿更緊密、台灣海峽更安全嗎？如果都不行，那現在自嗨又有何用呢。

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