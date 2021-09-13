幼兒園案燒到桃園！確診人妻足跡曝光…在富邦證券上班匡列25人

▲桃園13日新增一名本土個案，為新北幼兒園確診案的延伸案例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增2例本土確診個案，其中1例在桃園。桃園市政府下午召開記者會公布，今日確診個案與新北幼兒園群聚案有關，為昨日確診者（案16197）的妻子（案16199），市府公布其足跡。

案16197為一名50多歲男性，居住在大溪，是新北幼兒園群聚案幼兒母親（案16152）的職場接觸者，居隔期間採檢確診，而他的50多歲妻子（案16199）12日採檢也確診，被列入13日確診個案，為富邦證券桃園分公司的內勤員工。

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▲桃園13日新增個案為案16197的妻子（案16199）。（圖／市府提供）

針對案16199，桃園市府完成活動史及足跡調查後，擴大匡列職場23人、朋友1人進行集中檢疫隔離及採檢，1人進行自主健康管理，目前正在採檢中；另匡列居住台北的3位居隔者，已轉介北市衛生局協助安排採檢及居隔事宜。

市府指出，經後續疫調了解，案16199新增足跡為9月10日上午曾前往全聯桃園中正店，民眾如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。