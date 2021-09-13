快訊／北市宣布：學生接種BNT後可請3天疫苗假

記者蘇晏男／台北報導

針對校園施打BNT疫苗，台北市副市長蔡炳坤13日下午指出，學生接種後有需要的話，可以請3天的疫苗假；至於線上教學部分，蔡炳坤說，台北市這部分都非常成熟，有任何學生個別停課或班級停課，其實在家中都可以透過線上來教學，用這些維護學生權益。

新北市長侯友宜13日下午在新北市防疫記者會上，宣布新北9月22日起實施入校集中接種BNT疫苗，且學校接種後，全校採居家線上授課2天，若學生有不適，可續請疫苗假，不列入出缺勤紀錄。

對此，媒體在北市防疫記者會上詢問北市是否跟進新北？蔡炳坤指出，很多家長提出BNT會不會有後遺症等，這些都會北市都會進一步宣導，而，學生接種後有需要的話，可以請3天的疫苗假。

蔡炳坤也說，台北市各校在線上教學上都非常成熟，所以有任何學生個別停課或班級停課，其實在家中都可以透過線上做教學，用這些維護學生權益。

根據台北市規劃，預計9月22日至29日替市內高中職、五專生施打BNT疫苗；國中生則是9月30日至10月6日接種。蔡炳坤6日指出，北市共171所國、高中，總計15萬7386人，分別是高中職8萬8695人、國中6萬5241人，均已造冊完畢，正在做意願調查中。