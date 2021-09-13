快訊／文山區1國中、1幼兒園停課　柯文哲：若二採陰性14日結束停課

記者杜冠霖／台北報導

今北市無新增確診個案，且預防性停課的六校四園已於今日復課。另外有關文山區一所國中、一所幼兒園共191人，台北市長柯文哲表示，因為上游是delta病毒，如果接觸者二採沒有，原則上14日會結束預防性停課。

柯文哲表示，前一陣子因為新北幼稚園的關係，PCR檢查902個都是陰性，隨著確診案例沒有擴大，大部分預防性居家隔離這幾天可以結束，有需要就框住，對於確診者有必要會加做基因定序，「不要因為一例病例要全市拉高防疫等級，錯殺的情形會太多，有需要再框大一點。」

台北市衛生局表示 有關新北幼兒園群聚事件 台北市三所國小（南港區、中正區、大同區各一所）及四所幼兒園（南港區一所、中山區一所、中正區兩所同校區）預防性停課至昨（11日）為止，902名師生及同住家人檢驗結果皆為陰性，全數於今（12日）午夜12點解除隔離。北市還有三所學校292名師生及同住家人預防性居家隔離中。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入，本土個案分布分別是新北市與桃園市各一。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人(案16197)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫。案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診(案16179)而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

