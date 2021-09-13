莊人祥稱改居隔紀錄有先跟衛生局溝通　黃珊珊：那就是刪除

記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長黃珊珊日前爆料，這次松山區國中的校園確診案例，中央認為北市匡的太寬，甚至刪除北市上傳的居隔記錄。指揮中心發言人莊人祥澄清，有跟衛生局說要改列自我健康監測。對此，黃珊珊表示，中央常說地方要付相關責任，「所以我們秉持專業，認為匡列嚴格一點比較好。」

黃珊珊指出，文山區裝修工人跟太太接觸這些民眾，這個夫妻確定是Delta的相關案例 因為有出入新北幼兒園家屬住的大樓，所以按照delta的防疫標準，北市有調閱診所的監視器，確定他們在同一場所待的時間超過20分鐘以上，認為有一定風險，所以第一時間做預防性的居家隔離。

對於莊人祥表示沒有刪除，黃珊珊指出，資料上傳中央後，中央禮拜六反映，診所內有適當防護，不需要居家隔離，但衛生局會議裡很多專家認為風險很高，中央卻把系統中的居家隔離改自主健康管理，「對我來說那就是刪除，因為這樣必須開紙本的居隔書，但有些人住在新北市，新北市政府沒有在系統上看到的話，只能我們自己去開，當然會造成居家隔離上的困難。」

黃珊珊指出，後來跟中央反映後，就沒有刪除了，果然這對夫妻基因定序就是Delta，台北市要負擔居家隔離責任，北市當然有做這判斷的理由，中央常說地方政府還是要負相關責任，所以北市還是站在專業的立場，堅持該做的事，「大家都是想把事情做好，沒有互相指責的意思，只是說在匡列過程我們希望嚴格一點比較好。」

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入，本土個案分布分別是新北市與桃園市各一。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人(案16197)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫。案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診(案16179)而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

