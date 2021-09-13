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10月2、3日在屏東總圖與森林相遇　聽達人分享「新森活」

▲康惠雯 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲康惠雯 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處於10月2日、3日兩天下午2時30分，在屏東縣立圖書館總館3樓大階梯，辦理「2021新森活提案」系列推廣講座，邀請永在林業林家鼎經理及康惠雯芳療師分享他們的森活哲學，講座於9月15日上午10點開放報名，報名資訊可至屏東林區管理處臉書粉絲專頁（@pingtung.forest.gov.tw）查詢。

▲康惠雯 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲林家鼎。

林家鼎經理所服務的永在林業，是獲得國際驗證的林場，由林場生產的木屑所製成的太空包，可產出符合食品溯源標準的香菇，在10月2日的講座中，他將以「動森香菇」為題，介紹味蕾與森林的關係；而10月3日則邀請在芳療領域深耕多年的資深芳療師康惠雯，以「森之呼吸」為題，分享木質芬芳的療癒力量，帶領民眾一起用呼吸體驗森林。

「2021新森活提案」推廣講座開放網路預先報名，報名成功且當日出席者可獲得國產相思木杯墊（限額40名），講座現場也有機會得到其他來自森林的禮物，並進行線上直播。

屏東林區管理處表示，這次與屏東縣政府文化處合作，於南台灣最美的屏東縣立圖書館總館，舉辦該推廣講座，期待在達人引路、生活哲學家的分享中，讓大眾以五感體驗精油、香菇等林產物，更能體悟日常生活與森林密不可分的關係，進而溝通永續森林經營的重要性，並啟動國人愛用國產林產品的念想。

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