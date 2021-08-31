內門林班地森林大火　保七警揪出他「燃燒廢模板」釀禍

▲保七總隊第8大隊查獲李姓男子涉嫌造成內門區林班地森林火災 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市李姓男子涉嫌在內門區國有林地焚燒回收廢板模等木料，不慎引發森林大火，燒毀林地達3公頃，威脅民眾生命財產安全，保七總隊第八大隊接獲通報，會同屏東林區管理處、高雄巿政府警察局旗山分局，成立專案小組展開調查，並調閱路口監視器及實地查訪後，鎖定他涉嫌，向橋頭法院聲請搜索票到他家進行搜索，查扣手機、大貨車等證物，訊後將他送辦。

經查，李嫌於今年4月下旬載運廢木模板至高雄巿內門區案發地旁處理焚燒，完畢後未將火苗撲滅即先行離去，卻因當日風勢過強，導致火苗延燒至國有林地，造成林地竹林燒毀，嚴重影響當地水土保持，威脅民眾生命財產安全。

保七總隊表示，行政院長於中央災害防救會指出，嚴格取締非法引火行為，該總隊為維護國土安全、保護環境，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝。

屏東林區管理處表示，依森林法第53條規定放火燒燬他人之森林者，處三年以上十年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。請民眾勇於檢舉惡意縱火，獎金最高可達新臺幣 100 萬元，並籲請民眾恪遵森林區域內不得引火規定，以杜絕林火發生。

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