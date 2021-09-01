移除小花蔓澤蘭　收購無上限！每公斤5元

▲移除小花蔓澤蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵民眾投入移除小花蔓澤蘭行列，今(2021)年持續收購，且收購數量無上限，收購價格每公斤5元，民眾可於每週二、四上午9時到12時，下午1時到4時，至屏東林管處轄下六龜、旗山、潮州、恆春等4個工作站洽辦。

屏東林管處表示，小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，依農委會特有生物研究保育中心2020年底監測調查資料蔓延面積已由90年5萬1852公頃減少至4千393.7公頃，但因其生長快速，每年10月至隔年2月的開花結果期，每平方公尺大約能產出17萬顆種子，種子會趁這時期大肆飛散傳播，所以選擇在其花季前移除，才能達到防治目的，因此農業委員會訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定9月第1個星期六為全國防治日。

小花蔓澤蘭主要分佈在台灣中、南及東部海拔1000公尺以下山坡地、農園、廢耕地及管理不良的果園、檳榔園等，為了因應外來入侵物種對生態所帶來的衝擊，該林管處上月以視訊會議方式邀集31個機關召開「高屏澎地區外來入侵植物防治連繫平台會議」，以整合相關資源並共同制定防除計畫，以減緩對環境與經濟造成的影響。

並於8月25日在高雄市美濃雙溪樹木園移除了250公斤小花蔓澤蘭，9月2日在六龜苗圃後方辦理；屏東地區2場次在小花蔓澤蘭全國防治日當日（9月4日）於新埤鄉建功親水公園及牡丹鄉大梅溪生態示範區後方同步登場，邀請民眾就近參與，以實際行動參與防除外來種，一起維護本土生態環境。

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