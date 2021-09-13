民進黨團坦言「藍白合政治氣氛比較強」　共推召委人選仍有待討論

▲民眾黨團意向牽動藍綠召委席次。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期17日開議，各常設委員會將於23日舉行召委選舉，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團確定將有8席召委、國民黨團至少有4席，其他4席則需要透過抽籤或協調，民眾黨團如果有意願，都可以跟民進黨團溝通，「但是在政治上藍白合，目前的政治氣氛比較強」。

民進黨團13日上午召開「提升疫苗覆蓋率，振興消費更安心」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，本會期主要的重點，是在於通過年度預算、特別預算，還有即將登場的《軍事特別條例》，所以跟預算相關的議題，大概8個委員會都有，每一個委員會都是重點。

劉世芳強調，民進黨團是一個民主的內部黨團，在9月23日正式召委選舉之前，會先舉行黨團的內部會議，確認推出的召委人次跟人數，根據現在確定的召委人數，民進黨團確定會有8席、國民黨團至少有4席，其他4席則需要透過抽籤或協調。

劉世芳說明，民進黨團目前為止就是保持彈性，如果有些在野黨、尤其台灣民眾黨團有意願，其實都可以跟民進黨團溝通，討論怎麼為全民謀福利，但是就民進黨團所了解，「在政治上藍白合，目前的政治氣氛比較強」，民眾黨團有沒有意願跟民進黨團共推召委，的確還有談的空間。