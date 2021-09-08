民進黨團：獨裁政府時代的執政黨　最沒資格提人權改善

▲國民黨團召開「全面檢討111年度中央政府總預算二部曲：全面執政 全面落漆」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，國民黨團總召費鴻泰8日批評，國家人權委員會明年編列1.39億元預算是浪費公帑，甚至批評是「人權花瓶」。對此，民進黨團書記長蔡適應表示，講人權花瓶這句話實在是太沈重，「但我認為當時獨裁政府的那個政黨，是最沒有資格提關於人權改善」。

國民黨團8日上午召開「全面檢討111年度中央政府總預算二部曲：全面執政全面落漆」記者會，費鴻泰點名，包含數位發展部籌備、《法官法》宣傳、監察院人權委員會、延任的促轉會等4筆預算，共約2.68億元涉及浮編，要求行政院檢討。

蔡適應受訪時表示，國民黨團所提到的主要問題，就是預算編列比較細項的部分，其中數位發展部朝野已經有許多討論，民意上也支持，台灣在面對下個世代的競爭過程當中，數位發展是重要的事情，所以行政院有意把數位發展的相關部分整合起來，成立單獨的數位發展部。

▲民進黨立法院黨團書記長蔡適應。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡適應說明，數位發展部在上個會期，已經完成委員會審查，正待朝野協商之後，才能順利二、三讀通過，行政院編列數位發展部籌備處的相關預算，是合理、合法、合情，如果在這會期通過相關預算，行政院卻沒有相關的籌備經費，「難道數位發展部要繼續延宕一年才開始作業嗎」。

蔡適應認為，數位發展部的預算編列、先期規劃及籌備預算有期必要性，除非在朝野協商的過程中，在野黨又杯葛數位發展部組織案的成立，否則數位發展部在明年度，應該會有更進一步的推動。

此外，蔡適應也說，國民黨講「人權花瓶」這句話，實在是太沈重了，大家不要忘記，在威權時代最大的問題，就是人權被漠視，威權時代的獨裁政府，就是人權的劊子手，「當時的執政黨是誰，我想大家心知肚明」。

蔡適應說明，任何人都可以提人權議題、追求人權的改善，「但我認為當時獨裁政府的那個政黨，是最沒有資格提關於人權改善」，現在已經是民主時代，國民黨如果認為人權的相關預算，需要有更多討論，歡迎他們就相關議題就教行政院長蘇貞昌，相信蘇貞昌也會勇於負責說明。

蔡適應強調，包括國家人權委員會、轉型正義延長半年，都是在立法院表決通過的案子，所以行政院編列相關預算，就法律上來講沒有問題，至於預算執行的細項，歡迎在野黨在蘇貞昌施政報告時，就相關問題提出來彼此互相討論。