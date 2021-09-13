快訊／新竹縣市合併升格聲浪非常強　民進黨團拋「可透過公投」

▲新竹市長林智堅6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳13日表示，目前新竹縣、市合併升格的聲浪非常強，民進黨團建議新竹縣、市，或者未來有興趣的苗栗縣，可以透過民意代表或公投的方式，多多跟自己的縣、市民溝通。

民進黨團13日上午召開「提升疫苗覆蓋率，振興消費更安心」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，新竹縣、市要不要升格的問題，或者未來要不要加入苗栗縣，這幾天大家都有很多討論，而台灣不管是合併還是升格，除了在法制上需要修正，最重要的還是新竹市民、新竹縣民及苗栗縣民，怎麼看待這件事情，而不是少數幾個縣市委員會講一講就算，這不符合民主程序。

劉世芳指出，根據民進黨團所了解，目前所收到相關民意上的支持度，就是新竹縣、市合併升格的聲浪非常強，所以民進黨團建議新竹縣、市，以及未來有興趣的苗栗縣，不管是透過民意代表，或是其他公投等方式，一定要多多跟自己的縣、市民溝通，讓未來的升格真正合乎經濟發展。

劉世芳認為，不管是因為戰略地位的因素，還是財政收支劃分的關係，「不要落入某人提倡就是因為陰謀」，當政黨的算計不符合新竹縣民、新竹市民、苗栗縣民最大的利益時，就沒有辦法得到最大多數人的支持。