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民進黨團盤整明年總預算5大亮點　「0到6歲國家一起養」編列810億

▲▼立法院民進黨團記者會 洪申翰 蔡適應 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「111年度政府總預算新亮點」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長蔡適應8日表示，110年度的中央政府總預算案有5大亮點，分別為稅收創新高、債務還本20年來新高、科技發展經費連4年成長、0到6歲國家一起養、加碼挹注地方政府，其中少子化預算較去年同期預算增加50.5%，代表政府對國家的下一代不是只是嘴巴說說。

民進黨團8日上午召開「111年度政府總預算新亮點」線上記者會，與會者包括民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰等人。

蔡適應表示，大家都非常關心110年度的中央政府總預算，民進黨團在盤整相關預算內容後，認為總共有5大亮點，也證明總統蔡英文是會做事的政府，並且持續為台灣的下一代打拚當中。

蔡適應指出，今年度的總預算歲收創下歷史新高，達到1兆8788億元，較去年同期增長11.9%，代表台灣雖然面對疫情的威脅，但經濟成長率仍然強盛，台灣人民在這段期間非常辛苦，卻為國家創造高額稅收，代表台灣的經濟狀況還是非常良好，也因此反映在稅收。

蔡適應再指，今年度的債務還本創下20年來新高，特別編列了960億元，占比整個預算的5.1%，代表蔡政府不是只會花錢的政府，也懂的量入為出、把該還的錢還掉，而這也是過去沒有做到的事情，作為國會議員要給予行政院最大的肯定。

蔡適應說明，台灣的科技發展經費已經連4年成長，今年總共編列1264億元，較去年增加12.4%，尤其科技發展是國家成長、進步最重要的力量，一個國家能不能持續在世界各國的評比中名列前茅，科技發展經費的編列是非常重要的事情，也象徵台灣要繼續走在世界的最前面。

蔡適應也提及，少子化是現在全球共同面對的問題，蔡政府這幾年來持續加碼少子化議題預算，其中在0到6歲國家一起養，不但說到而且做到，今年度總共編列預算810億，比去年同期增加50.5%，也代表蔡政府對國家的下一代，不是只是嘴巴說說。

蔡適應表示，明年度總預算也加碼挹注地方政府，總共編列1965億，較去年同期成長接近4%，雖然很多地方政府所執政的政黨，跟中央政府屬於不同政黨，但是協助地方發展沒有意識型態、政黨差別，也代表中央跟地方政府聯合攜手讓台灣更進步。

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