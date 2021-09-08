民進黨團建議侯友宜邀王必勝入駐　中央地方合作共抗Delta病毒

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，新北市爆發幼兒園群聚案，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰8日建議，新北市長侯友宜應該邀請醫福會執行長王必勝入駐，落實中央跟地方政府的緊密合作，共同對抗Delta病毒，而不是用甩鍋、互相指責的方式，這是民進黨團期待的事情。

民進黨團8日上午召開「111年度政府總預算新亮點」線上記者會，與會者包括洪申翰、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長蔡易餘等人。

洪申翰提及，這兩天大家都非常關注，新北市幼兒園是不是Delta病毒，昨天指揮中心指揮官陳時中已經說，「看起來有一定的機率會是Delta，目前已經排除Alpha的狀況」，而台灣在過去2、3個月的時間以來，確實也有幾波面對Delta病毒的經驗。

洪申翰指出，包括過去的屏東、桃園機師事件，也都是在面對Delta病毒，就如同王必勝所說，面對Delta病毒最重要的事情，就是疫調、匡列、隔離及篩檢，到底這幾個步驟怎麼做到確實。

洪申翰說，對比過去幾個縣市的列管人數，桃園機師事件總共是2800人，屏東事件則為14163人，新北的事件現在正在開始，當然要用最嚴謹的方法，目前列管人數雖然相對比較少，但是面對Delta病毒列管的採檢及隔離人數，是否能夠做到擴大、確實，這是最關鍵的事情。

洪申翰表示，希望新北市在面對接下來疫情，可以做到跟中央政府緊密合作、而不是互相甩鍋，侯友宜不要再重蹈過去6、7月時，大家覺得雙北在疫調、隔離有不確實的狀況，能夠把隔離、採檢、疫調做到確實。

洪申翰建議，侯友宜可以比照過去桃園跟屏東的做法，邀請王必勝入駐協助，才能夠真正落實中央跟地方緊密合作，共同對抗抗Delta病毒，這是民進黨團期待的事情，期望接下來侯友宜一定要加油，多多跟中央政府配合合作，而不是用甩鍋、互相指責的方法。