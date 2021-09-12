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柯建銘：公投挫敗對台灣是大災難　國民黨批評美豬卻不提美牛

▲▼江啟臣28日出席「1218重新出發，政府獨裁公投制裁」活動。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨江啟臣等人日前出席「1218重新出發，政府獨裁公投制裁」活動。（圖／記者楊蕓攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國民黨近日接連舉辦活動宣傳，有意重啟公投戰場，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這場公投非常重要，「如果在此挫敗的話，那是台灣很大災難」，而如果按照國民黨的邏輯，「現在說美豬是毒豬，美牛怎麼不說是毒牛」。

8月28日原預計有4項公投案登場，分別為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，受到新冠肺炎疫情影響，中選會改定投票日為12月18日。柯建銘11日表示，12月18日台灣將面臨4大公投，大家都知道不能輸、非常重要，如果在此挫敗的話，那是台灣很大的災難。

對此，反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲質疑，公投通過就可以確保藻礁及食安，且公投綁大選也是過去民進黨主張的價值，因此對於柯建銘的說法無法理解，難道柯建銘是指台灣民意是最大災難，直言這是反民主的言論。

柯建銘則表示，美牛自前總統馬英九執政時代，至今已經進口超過9年，且美豬也已經沒有人進口，現在藍營說美豬是毒豬，如果按同樣邏輯，美牛怎麼不說是毒牛，民進黨的主張就是採國際標準，都已經說得很清楚。

柯建銘也說，自從前美國總統川普上任後，到現在的美國總統拜登，台美合作有許多發展，國民黨現在的做法，難道要站在中方與美國對立，在野黨不應該如此，而是要團結為國家發展共同努力。

此外，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳日前也表示，國民黨相關人士紛紛吃起牛肉麵，包括未來可能的黨主席、現任黨主席、立法院黨團總召及黨公職幹部，甚至包括戰鬥藍幾乎都在吃美牛，讓民進黨團不禁懷疑，「國民黨爽爽吃美牛，卻提出美豬公投」。

劉世芳認為，這樣的雙重標準是為反而反，公投已經被國民黨的黨主席選舉內部化、變成內鬥，不管國民黨是雙重標準還是三重標準，民進黨團覺得非常遺憾，沒辦法為公共政策做最好的辯論。

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