柯建銘稱公投挫敗是災難　李德維：「蔡公投」半夜找你理論

▲柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國民黨接連舉辦宣傳公投的活動，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這場公投非常重要，如果在此挫敗的話，那是台灣很大災難，按國民黨邏輯，現在說美豬是毒豬，美牛怎麼不說是毒牛。對此，國民黨立委李德維批評，「不知『蔡公投』泉下有知，半夜會不會去找你理論」。

李德維13日在臉書表示，柯建銘最近非常搶戲，先是為了子弟兵林智堅的政治前途，力推新竹縣市合併，擺明想要為即將任滿8年市長，卻接班無著的林智堅另闢蹊徑，走那條陳菊與胡志強，因為縣市合併，連選連任的老路，柯建銘之心，不只路人皆知，還聲稱2022年就來得及，完全不顧吃相。

李德維指出，更匪夷所思的是，柯建銘又加碼說年底四項公投，如果民進黨挫敗，將是台灣最大災難，「厲害了！民進黨。原來民眾用手中選票，表達意志，修正政策，到了你民進黨大總召口中，竟然是台灣災難，不知『蔡公投』泉下有知，半夜會不會去找你理論」。

▲蔡同榮。（圖／ETtoday資料照）



李德維提到，公投之所以風起雲湧，是因為這一年多來，民進黨政府逆行倒施，代議政治形同「自宮」，凡事只有黨意，罔顧民意，才逼得民眾必須直接行使公民權，推翻錯誤政策，柯建銘文末，又把美國軟硬兼施的壓力搬出來，一派「挾洋自重」嘴臉，但美國壓力一直都在，中華民國政府就不用據理力爭？中華民國百姓就沒有表達不滿意，不接受的權利？

李德維強調，真正有為的政府，是要取得平衡，不是「胳臂往外彎」，幫著外國人教訓自己人，反而，民眾透過公投直接展現民意，說不定還能幫民進黨政府日後的談判壯點底氣，若真要稱公投為災難，只是部分民進黨政客的災難，對百姓來說，挫敗政客，剛好而已，甚至是國家之福。

蔡同榮為早期台灣獨立運動的重要參與者，也是公民投票的推動者，因為推動公民投票不遺餘力，被稱為「蔡公投」，曾擔任民視董事長、民進黨立委、民進黨中央執行委員、民進黨中央常務委員。他2014年1月11日逝世，享壽78歲。