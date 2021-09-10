立法院9月17日開議　總質詢前蘇貞昌先面對「3+11」專案報告

▲國民黨立院黨團接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃10日召集朝野黨團協商，朝野黨團均主張應儘早開議，後經協商取得共識，立法院新會期將在9月17日開議，在行政院長蘇貞昌進行施政報告及總質詢前，先加開院會處理「3+11」、「疫苗接種整備」、「紓困振興第四次追加預算案」專案報告。此外，國民黨團也力主，蘇揆應為逾8百名染疫死者、逾7百名接種疫苗後猝死案例道歉。

游錫堃今天召集朝野黨團協商，討論「第十屆第四會期開議日」相關事宜。國民黨團首席副書記長萬美玲在會中拋出，立法院開議之前，蘇貞昌應為疫情期間逾838名染疫死者、接種疫苗後猝死的752人，以及為台灣疫苗施打率全球倒數，公開鞠躬道歉。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，國民黨團主張立法院應該越早開議越好，因為行政部門不能逃避人民監督，同時提出「1個道歉、2個專案報告、3個委員會」，除了蘇揆應向全體國人道歉外，行政院應針對「3+11」和「疫苗採購進度」進行專案報告，此外，也主張成立「紓困振興」、「疫苗採購」、「台鐵改革」院級調閱小組。

對於藍營主張，民進黨團總召柯建銘回應，9月中下旬開議不算太早、也不會太晚，重點是在開議以後，國民黨團主張要蘇揆道歉，這他不能代替蘇貞昌回答，假若蘇揆不道歉，「國人會指著他，他必須承受政治譴責」，但沒有「沒有道歉就不能上台」這樣廉價的主張，而是應該在總質詢時問到讓蘇揆道歉。

柯建銘說，民進黨團可以接受國民黨團主張針對「3+11」和「疫苗採購進度」進行專案報告，時程方面，可在9月17日開議並進行專案報告，9月24日總質詢正式開始，但如果又要綁一個「沒有道歉不上台」，又要佔領主席台，這樣和民意期待不符，請國民黨團三思。

台灣民眾黨立委高虹安直言，如果要來的道歉並不是誠心誠意，這個道歉也不會有實際效果，希望還是要透過專案報告和實質審查預算案，才能達到監督的成效。

後經朝野協商，各黨團針對開議和專案報告日期取得共識，立院新會期將在9月17日開議，並邀請蘇貞昌進行「3+11」專案報告並備質詢，9月22日、23日將變更議程加開院會，22日邀請蘇揆進行「疫苗接種整備」專案報告，23日進行「紓困振興第四次追加預算案」專案報告，9月24日開始進行施政報告總質詢。

此外，針對修憲議題，柯建銘表示，立法院本會期將處理修憲，若要將公民複決併入2022地方選舉，時程上不能太快或太慢，預估修憲案出立法院的可能時間點，應會落在明年3月。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立院黨團接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）