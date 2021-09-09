林為洲要林智堅表態不選2022　柯建銘：不應為政黨利益抵抗城市發展

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併構想，民進黨立院黨團總召柯建銘日前說，只要修《地方制度法》，可能趕得上2022年選舉前完成升格，屆時林智堅、新竹縣長楊文科等人都可參選，遭在野黨批評不該因人設事、藉此延長政治人物生命。對此，柯建銘9日受訪說，這種說法完全沒有法律概念，不應用政黨和個人的政治利益抵抗公共利益及城市發展，選舉輸贏不一定對民進黨有利，何況「大家都可以選啊」。

國民黨立委林為洲、台灣民眾黨立委高虹安接連提出，林智堅應先表態不選2022，將升格前首長任期也納入升格區域首長的連任限制，「讓8年就是8年」。柯建銘直言，這種說法完全沒有法律概念，是最愚蠢、上不了檯面的說法，過去包括台中市前市長胡志強、高雄市前市長陳菊都經歷過縣市合併，林、高這種為了自己的政治利益為出發的論點，讓人看了覺的很荒謬。

柯建銘說，城市發展必須有綜合性規劃，新竹縣、新竹市合併升格從歷史、文化、經濟、產業面來看，都是水到渠成，這個議題應該以城市利益和公共利益為出發點，面對縣市合併的挑戰，不要用政黨和個人的政治利益，去抵抗公共利益及城市發展。

柯建銘並指，新竹縣的基本盤是藍大於綠，對民進黨就是不利，「對我們不利，講出來才有道理，不要對我們有利，還來倡議這個」，且政治人物必須面對歷史的課題，不要只用政黨的想法。

此外，針對民進黨立委陳明文開黨內第一槍，反對為單一縣市修法。柯建銘透露，由於這議題牽涉修法，民進黨團必須意見一致，林智堅日前曾致電給陳明文尋求支持，他也會找時間與陳明文溝通，尋求黨內共識。