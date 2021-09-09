「戰鬥藍是國民黨分裂的開始」　柯建銘呼籲藍營不應無節制杯葛

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中廣董事長趙少康號召成立的「戰鬥藍」9日公布行動宣言與名單，國民黨38名立委就有27人參加。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪說，戰鬥藍成軍代表國民黨分裂的開始，「是不是要新黨化？」另針對立法院10日將協商新會期開議日期，他也呼籲國民黨理性面對，不能毫無節制地杯葛，立法院不能天天「內臟」重現。

「戰鬥藍」今天曝光的成員共有72名位，涵蓋立委、縣市議員等，其中國民黨38名立委，就有27人參加，除了黨團幹部和少數不分區立委外，包括下屆台北市長熱門人選的蔣萬安都在其中。

柯建銘今天表示，戰鬥藍成軍代表國民黨分裂的開始，「這一看就是分裂的開始，不同的系統要整合在一起都有問題了」，未來若國民黨前主席朱立倫當選黨主席，要怎麼面對趙少康？未來國民黨中央、立法院黨團、戰鬥藍都是不同的路線嗎？他批評，這代表擁有媒體的人（趙少康），藉此壓迫國民黨中央。

柯建銘說，國民黨應該思考，他們的論述及戰略是什麼？若是持續用佔領主席台、全面對抗的方式，沒有一點邏輯，只會對抗，對國民黨不見得有利，他們自己會受傷，且這「是不是要新黨化？」

此外，面對立法院新會期擬在9月下旬開議，立法院長游錫堃10日將召集朝野協商，討論新會期開議日相關事宜。柯建銘表示，明天朝野協商是第一關，預料國民黨團一定會提很多附帶條件，呼籲國民黨理性面對，不能毫無節制地杯葛，「立法院總不能天天『內臟』重現」。

柯建銘強調，根據《立法院職權行使法》規定，行政院院長應在9月底前提出報告，民進黨團主張立法院在9月17日開議，希望明天單純化來談，但倘若談不下來，就必須請院長召開談話會，來處理開議日期。

柯建銘並開玩笑說，立法委員們史上最長、不用跑攤的暑假要結束了，「應該大家都身心健康吧、IQ（智商）都成長了？希望面對的是一群身心健康的在野黨」，共同面對選民的檢驗。