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力推「新竹縣市合併」挨轟！林智堅PO族譜：芋仔、番薯早是一家

▲新竹市長任期剩4百多天，林智堅首度表態推「縣市合併」計畫。（圖／林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅表態提出「新竹縣市合併」計畫。（圖／林智堅臉書）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹合併升格計畫」構想，引起朝野熱烈討論，雖然黨內表態「樂觀看待」，但這一構思卻招來黨外人士攻擊，甚至原本表態支持的新竹現場楊文科態度也出現轉彎。林智堅昨(12日)晚間在臉書PO出家族戶籍謄本喊話，表示自己的祖先原本分屬閩、客兩大族群，但200年來，閩客早已是一家，不再有隔閡，盼楊文科能一同為家鄉努力。

林智堅臉書全文：

星期一的大新竹合併升格直轄市的議題，在見報之後，縣市民眾有高度的討論，楊文科縣長也在第一時間表示支持，並提出建議，修改地制法第四條，將直轄市人口從125萬降到100萬，推動新竹縣、市合併升格為台灣第七都。


楊縣長的支持，第一時間我為之振奮，因為，楊縣長也是肯定我的想法，讓我更有力量為這事去奔走；這幾天為了縣市合併升格為直轄市，我有許多時間都在新竹與台北之間往返，回到家都晚了，星期三晚上回到家，孩子們都睡了，我太太跟我說，孩子們都在嘮叨著，爸爸這幾天怎麼都這麼晚回家。隔天早上我們一起吃飯的時候，我的女兒，大聲的跟我說「爸爸這幾天跑到哪裡去了？」我記得那個當下，我給他們三個一個大大的擁抱，我告訴他們，爸爸正在努力一件事，希望能夠讓大家的生活更美好。


大新竹合併升格為直轄市，對我來說就像夢想一樣，夢想通常遙不可及，不太容易實現，但是我是一個樂觀主義者，我總是覺得，事情只要開始就會改變。在這一次自由時報的專訪，我特別提出大新竹合併的倡議，為什麼是倡議，因為難度極高，也許我應該說的保守一點；為什麼是倡議，就是希望大家能夠去思考，大新竹合併升格為直轄市，對國家在國際戰略產業上的重要性，促使我提起這項倡議，有以下這幾點：


第一、美中貿易戰、COVID-19之後，我看到我們所處的城市，竹科是那麼的令人感到光榮與驕傲，因為它不僅能讓生活在這裡的居民，生活無虞、養兒育女且生生不息。更重要的是，當國家在國際上遇到許多阻礙、打壓的時候，它更可以成為國家和國際談判的依靠，疫情當下，全世界都在爭疫苗，這時候我們的護國神山-台積電、鴻海、慈濟都展現了在國際上的影響力，讓我們可以採購到疫苗。


第二、我自己城市治理經驗，每每遇到縣市分治的區域、管理的問題，總是都要從公文的往返、打筆戰開始，事情一拖半年、一年，甚至無疾而終，例如：新竹市有一些縣有地，因為疏於管理，大雨過後，會有土石崩塌，影響住戶的生活安全；還有，警光一村的住戶，因為新竹縣的一紙公文，就要被迫搬遷，或者是，米粉寮的住戶本來與新竹縣有租約，但新竹縣為了要將土地標售，就停止租約，影響民眾的居住權；大新竹輕軌也因為這樣而進度緩慢，公民團體要喝好水的倡議，我們加入連署，並且積極向台水公司提出調度水源要求，爭取竹市全數飲用水庫水，獲台水允諾、也推動修改自治條例、爭取桃竹備援管線，但上游還是需要新竹縣做好管理。


第三、大新竹創稅1,920億(竹市1307億、竹縣613億)，排名全國第五，但統籌分配稅款分配到的卻是全國倒數，這是制度的問題，但，我們也積極做好規劃，向中央爭取資源，不過這樣還是有所侷限。


如果大新竹合併升格為直轄市，竹科這個經濟巨人就可以大展身手，這座城市也可以轉骨、轉大人，不只可以擁有準時、安全、舒適的大新竹輕軌，也可以有更優質的教育環境，社會福利也會更全面，觀光發展將更好，醫療照顧更周全，治安也會更安全。


因此，我在楊縣長支持並提出方案之後，我就積極奔走，也得到許多支持與反對的意見，但我做為倡議者，就要積極的說明，不過這一週的發展，發生許多讓人不解的事情，國民黨的抹黑攻擊不斷，指責大新竹合併升格是為我個人量身訂做、因人設事。


我要說，如果這是量身訂做，就是為了竹科這座戰略城市而訂做；如果這是量身訂做，就是為了縣民、市民的期待而訂做，絕非為了我個人。


還有一說，是為了我個人下一步，可是我有說過，這是一項倡議，它有很大的難度，如果我是為了我個人的下一步，我應該不提，既然提出，我就要留在這裡，努力的實現。


另外，也有人說，這是因人設事，我認為這是汙辱了台灣最驕傲的民主機制，因為，假設修法通過，大新竹合併升格為直轄市，也不是只有我能參選，所有符合資格、有服務新竹熱忱的人都可以來參選；並且也不是參選就能當選，而是要經過選舉的洗禮，由民眾來決定，才能成為大新竹城市的治理者。


這幾天，國民黨傾全黨之力不斷的攻擊、抹黑，這也是我可以預料到的，因為，我們正挑戰他們最在意的地方派系利益、樁腳文化。大新竹合併升格為直轄市之後，將從三級政府，轉化為二級政府，不只更有效率，也能打破地方派系，未來大新竹的選舉也會更乾淨，給願意為這座城市服務的人，一個公平的參政機會。


最後，我想藉這個機會提醒楊縣長，我們都是人民的公僕，我們都希望為自己的家鄉做更多的努力，您第一時間主張，要修法合併升格為直轄市，我敬佩您的遠見及魄力，但這幾天您似乎是受到國民黨的壓力，突然之間，竹竹合併升格為直轄市，是我們可以馬上去努力的，為何出現了變化，為何有這麼大的轉彎？


楊縣長，說好修法合併升格為直轄市讓新竹成為第七都是你的建議，現在為何轉彎呢？


臉書上這照片，是我請同仁至戶所調閱的直系家族戶籍謄本，也發現200年前，我的祖先林格，來到新竹，世代居住在這裡，我媽媽的爺爺名叫王芋圭，我爸爸的爺爺叫做林番薯，芋仔與番薯早就是一家人，閩客也不再有隔閡。


楊縣長，現在我們兩個人已經站在歷史的轉捩點上，而且有幸參與其中，希望我們要為自己家鄉的發展，都能不顧一切的努力。

▼林智堅在臉書PO出家族戶籍謄本。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲▼新竹市長林智堅在臉書PO出家族戶籍謄本。（圖／翻攝林智堅臉書）

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