楊文科改口「竹竹苗合併」　民進黨：政黨算計政治版圖非市民樂見

▲民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

記者呂晏慈／台北報導

大新竹合併升格話題延燒，新竹縣長楊文科11日改口支持「竹竹苗」3縣市合併，引發新竹市長林智堅質疑，原本兩人對竹竹合併有共識，但如今變成竹竹苗升格，「是否受到黨的壓力？」民進黨發言人、新竹市議員劉康彥呼籲，若將縣市整併的倡議變成政黨政治版圖的算計，只會徒勞無益，非新竹縣市民眾樂見。

劉康彥表示，楊文科邀集地方人士集思廣益，討論縣市合併議題，正是證明林智堅日前倡議的大新竹縣市合併的方向是正確的，民進黨也樂見各界討論。因為新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，林智堅與楊文科同聲倡議，也粉碎合併升格是「選舉考量」的傳言，更非一黨一私的考慮。

劉康彥強調，新竹縣市合併議題倡議已久，尤其兩縣市在生活習慣、產業發展、生態環境與人文教育等範疇皆有高度連結之處，這也是生活在新竹縣市民眾的共同感受，也是大新竹合併獲得新竹縣市民眾支持的主要原因。

關於今日楊縣長提出將苗栗縣整併入新竹合併一事，劉康彥指出，行政區合併區劃，並不是1加1的問題，而是涉及當地民眾生活方式、交通、產業、生態等等面向，更需有高度的民意共識才有可能推動。

劉康彥稱，期盼楊文科認真傾聽新竹縣民之需求，慎重思考新竹縣的實際發展狀況，若將縣市整併的倡議變成政黨政治版圖的算計，如此只會徒勞無益，流於空談，也絕非新竹縣市民眾所樂見。