大新竹合併　林錫耀：讓大家通通變直轄「兩級化」不是壞事

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

大新竹合併升格議題延燒，國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍9日質疑，民進黨為了新竹市長林智堅欲修改《地方制度法》，是一人一黨之私。對此，民進黨秘書長林錫耀10日下午受訪直言，「國民黨是很怕林智堅去選」，現在台灣行政區劃分為三級，讓各縣市升格為第七都、八都、九都，讓大家通通是直轄縣市「兩級化」，並不是壞事。

林錫耀今天表示，「我看國民黨是很怕林智堅去選啦」，所以萬般要讓這件事情模糊掉，不就事論事，也不談縣市合併到底好不好、對不對，有沒有必要和可行性，居然說民進黨是為了林智堅一人之私，才提出新竹縣市合併，

林錫耀說，但是很奇怪，國民黨的新竹縣長楊文科第一時間也表態支持合併升格，楊文科在新竹縣當縣長，一定很了解新竹縣民眾的期待，甚至說「歡迎林智堅也來選」，這樣的態度是對的。

林錫耀直言，如果林智堅主張的不對、做得不好，新竹縣市的民意不歡迎他、不支持他，「你（國民黨）怕他幹什麼？」談他要不要選，是故意扭曲事情的技巧，至於新竹縣市民眾是否贊成合併，是否需要修法等配套，甚至苗栗要不要並進來，這些都可以討論，這樣才是好的態度。

林錫耀也點名台灣民眾黨立委高虹安說，她也主張林智堅不能參選，「奇怪餒，民主政治每個人都可以選啊，對不對？妳怕他（林智堅）是什麼意思？難道妳對自己的政黨、對自己沒有信心嗎？」

林錫耀直言，如果民意支持，也能順應民意做好相關配套，「我覺得Why not（為什麼不）？」小小的台灣已經有六都了，即使增加第七都、八都、九都，大家通通都是直轄縣市「兩級化」，對台灣並不是壞事，因為現行行政區劃分為三級，不會覺得太麻煩、太囉唆了嗎？