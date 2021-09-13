痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

▲新冠病毒。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導



新冠肺炎肆虐全球，目前已經奪走超過450萬人命。美國喬治亞大學最新研究報告指出，已被使用很多年的痛風藥物丙磺舒（Probenecid），可望有效治療新冠肺炎，且價格親民。有製藥公司已針對丙磺舒展開研究，預計在今年內開始臨床試驗。

綜合外媒報導，該研究發表在《自然科學報告》上，內容提到丙磺舒具有廣泛的抗病毒特性，不僅可以對抗新冠病毒(SARS-CoV-2)感染，還可以對抗其他常見且致命的呼吸道病毒，如人類呼吸道合胞病毒（RSV）與流感。丙磺舒是FDA批准的藥物，主要用於治療痛風，在美國被廣泛使用，已經上市40多年且副作用很小。

該研究報告的作者拉爾夫·特里普（Ralph Tripp）是GRA的傑出學者兼教授，他表示，研究團隊發現丙磺舒除了可以對抗所有RNA類型的呼吸道病毒，最重要的是這種口服藥還可以有預防效果，可避免感染。報導還指出，丙磺舒可以有效阻斷病毒的複製過程，防止病毒感染個體細胞。

▲美國疫情再起。（圖／路透）



目前針對新冠肺炎重症患者的首選治療藥物是瑞德西韋（Remdesivir）和單株抗體，但都只能夠過靜脈注射，當患者需要它們時，往往為時已晚。拉爾夫·特里普說，這些治療方法雖對新冠肺炎有一定療效，但費用非常昂貴；丙磺舒被廣泛使用，是醫生可開給病人的處方藥，在藥房都可買到，此外丙磺舒有很強的抗病毒作用，且產生的副作用算安全。

據了解，目前製藥公司TrippBio的人員已經針對丙磺舒展開研究，包括多少的劑量能產生最大的對抗病毒效用，預估將在今年內展開丙磺舒的臨床試驗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘