女網友讓全家「1天內打完疫苗」！醫師看完認證：最好的方式

▲全台大規模施打疫苗，女網友曝一招「全家一天內打到」，獲得醫師認證。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

全台大規模施打疫苗，目前已有愈來愈多民眾打到。不過，一名女網友沒有事先登記，靠一招讓全家在一天內全部打到疫苗，技巧曝光後，也獲得了醫師認證，若想施打殘劑，最好的方式，就是跟住家附近的診所預約。

這名女網友說明，由於沒有事先登記疫苗，只好向在地的診所預約殘劑，沒想到隔天立刻收到通知，全家人一天內全部打完，相當方便。

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對此，基層醫療協會理事長林應然表示，想要快速打到殘劑，最好的方式就是跟住家附近的診所預約，能快速抵達診所，就能打得到殘劑。

▲有醫師說明，殘劑名單可能有6、700人，但若無法立刻抵達現場，會聯絡附近民眾，以免疫苗過期。（圖／記者湯興漢攝）



也有醫師說明，殘劑名單可能有約6、700人，但若名單上的人員無法立刻抵達現場，診所會打電話給住在附近的民眾，優先施打，以免疫苗過期。

依據指揮中心的資料，7月19日登記AZ意願者約有495萬人，依照年齡長幼開放，無關登記順序，但會是以7月19日以前的名單來排序，若當時登記AZ，後面新增登記、更改意願，都會等這批人先打完，再輪到排序。

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