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日本接種2劑疫苗人口超過50%　官方評估是否追加第3劑

▲▼日本疫苗接種,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本施打新冠疫苗的數量，來到每日100萬劑。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府證實，如今全境接種2劑新冠疫苗的人已超過50%，預計9月下旬就能達到60%，追上歐洲，現正針對11月防疫鬆綁的可能性進行討論，但至於是否推行施打第3劑疫苗，目前仍在評估中。

綜合美聯社、日本經濟新聞等報導，日本今年2月開打新冠疫苗，首批適用對象為醫療工作者，4月份開放高齡者施打，但因進口疫苗供應短缺，相關進度放緩，直到5月下旬才開始加速。如今，每日施打數量已來到100萬劑。

經濟再生擔當大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）現身NHK電視節目表示，現在全日本接種2劑新冠疫苗的人已超過50%，預計9月底將有約60%人口完整接種疫苗，追上歐洲現階段的進度。

此外，日本政府正研擬11月鬆綁防疫措施，因屆時大部分人口都將完整接種疫苗，讓完整接種者及新冠檢測陰性者有望能夠旅行、聚會或參加大型活動等。但對於是否有必要啟動第3劑疫苗接種，厚生勞動省仍在評估中。

推展新冠疫苗施打有助於減少高齡者重症及死亡，但8月份變種病毒來襲，並在大多數尚未接種疫苗的年輕人之間爆炸性傳播，使得醫療體系承受極大壓力。

日本政府10日宣布，延長東京都及其他10地區的緊急狀態時限至9月30日，要求餐廳縮短營業時間，禁止供應酒精飲料。全日本至少有165萬人確診，染疫病逝者超過1萬6700人。

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