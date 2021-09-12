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新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

9/12指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲北部幼兒園和社區個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今本土個案有2例和新北幼兒園有關，都是案16152（幼兒媽）的接觸者，其中1人是70多歲同住家人，是幼兒的爺爺，另1位則是幼兒媽職場同事，整起事件目前累計29人染疫。

今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

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而在案16152方面，一家人加上幼兒已有5人確診，包括幼兒本人案16141、妹妹案16151、媽媽案16152、奶奶案16165和今天公布的爺爺案16185。

發言人莊人祥說明，今天新增3例本土個案，有兩案跟案16152有關，一位是同住家人（案16185），是70幾歲男性住在新北市，個案在居家隔離中被檢出，另一位案16197是案16152的50多歲男性同事，該同事住在桃園市。案16198是台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源調查中。

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