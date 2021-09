女打完AZ「左半身中風癱瘓」大量腦出血身亡　驗屍證實死於疫苗

▲出於引發血栓的可能性,英國目前停止對40歲以下族群接種AZ疫苗。(圖/路透)

英國一名35歲婦女3月接種AZ疫苗,原本是為了「保護她的家人」,包含2名年僅6歲與1歲10個月大的孩子們,然而,接種第一劑疫苗約1周之後出現左側身體癱瘓等中風現象,被診斷出血栓併血小板低下症候群(VITT)的罕見副作用,儘管手術過後醫生評估病情樂觀,但她最終仍大量腦出血死亡。

根據英國《鏡報》報導,聖潘克拉斯(St Pancras)驗屍官法院近日裁定,35歲的母親泰勒(Alpa Tailor)死於AZ疫苗的副作用併發症。調查顯示,泰勒3月接種第一劑AZ疫苗後出現頭痛,一周多之後病倒,出現左側身體癱瘓、說話含糊不清與面部下垂等所有中風症狀,醫護人員於4月8日將她送往英國國立神經外科醫院,血液檢查很快得知她罹患血栓併血小板低下症候群(VITT)。

報導指出,泰勒當天下午就動了手術,以減輕大腦的壓力,醫師起初也評估手術成效不錯,然而,到了4月22日重症加護醫師察覺她的大腦功能發生變化,立即進行CT掃描,結果發現大量腦出血。執刀的倫敦大學學院醫院的神經外科醫師海厄姆(Jonathan Hyam)表示,「那個情況是在多個區域持續形成血栓,術後1周我其實很樂觀,我以為我們已經幫她度過難關,但大約2周之後得知她的死訊時,我真的很驚訝。」

報導稱,泰勒的驗屍報告發現她有多處腦部血塊。倫敦大學學院醫院的顧問血液學家史考利(Marie Scully)說,泰勒住院當時,英國大約有250人被診斷患有VITT,其中大約50人已經死亡,「4月份染疫死亡人數非常少,出於這些統計數據,英國決定停止對40歲以下族群使用AZ疫苗,因為與VITT的死亡率相比,染疫死亡風險相對非常低。」《鏡報》指出,英國50歲以下首次接種AZ疫苗的人群中,每5萬人就有1人出現VITT。

泰勒的家人在審訊後表示,泰勒接種疫苗的初衷是為了「保護家人」,並且警告其他民眾若在接種之後感到不識,尤其是未曾經歷過的頭痛症狀時,應尋求醫療諮詢。根據英國藥品管理局的數據指出,截至9月1日,全英國已累計416例VITT病例,其中72人死亡。高級驗屍官哈塞爾(Mary Hassell)說,泰勒接種當時還不知道AZ疫苗具有風險,尤其是對年輕族群,疫苗接種挽救許多性命,但遺憾的是肯定有人受到影響,泰勒就是如此,照所有證據來看,「我可以毫不猶豫地說她死於接種疫苗。」

