「為何719前不勾？」他氣炸　點出CDC「1說法」：受騙還被消遣

▲網友透露自己719前沒登記，是因為看到CDC說不是先搶先贏，外加一開始網路大塞車，就想說不用急。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」 網：我一劑都沒有》，就有鄉民質疑，當初系統開放意願登記時，為什麼不直接全選，不禁在PTT的Gossiping板上問卦「719前不直接全勾莫德納和AZ的在想什麼？」話題吸引一位網友回文，曝光自己的情況根本是被騙還要被消遣。讓不少人超有共鳴。

「這問題實在很好笑！」回文網友文中表示，他就是8月初才登記的人，「你問我為何7/19之前不登記？CDC你他X的自己說，不是先搶先贏啊！登記了還是要照類別跟年紀來看（網路大塞車的事，大家忘了？）。」說自己當初看到指揮中心這樣說，算一算認為登記了也不一定輪得到他，就打算晚點再登記。

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到了8月初，他想想應該差不多了，就意願登記施打AZ或莫德納，「結果就是三小也沒有，然後突然怪我『7/19之前你怎不登記？』，啊X又變成先搶先贏了是吧？」氣呼這擺明就是騙了他，還要消遣他。

▲719前沒勾AZ，很多人抱怨連第一劑都還沒打到。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，就有人也+1，「我一模一樣的狀況，被擺了一道」、「我家有人跟你一樣被雷到」、「家裡老一輩也是類似的情況，64歲了還沒得打」、「7/19前：意願不要急，還是照年紀順序；7/19後：你自己誤會，考卷不准改。就我蠢，但我深深理解回文人的心情。」

不過，有網友不禁開嗆，本來就是回文網友理解錯誤，現在還打不到真的也不能說什麼，「不是先搶先贏，是指同一梯次登記順序沒差，到底怎麼理解成梯次順序沒差」、「一開始是問你之後想吃什麼，不在時間內回答還在那邊掐指一算，當然是得等前面早回答的人都出餐完啊！備料也是要時間」、「當初有說第一波開放時間，『這段期間』內會照排序，不是先搶先贏。」

也有人緩頰，「類別雖然是前提，但否定照順序卻又按照登記時間決定，是有問題」、「那時候就有說不是先搶先贏了，原本說年齡優先，結果變預約優先」、「意願登記還限時作為接種門檻又是要整誰？難道平常不上網的就人沒資格打疫苗嗎？全世界哪個國家預約接種不是照年齡類別排下來施打，而是像台灣整人民要先做意願登記？」