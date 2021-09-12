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疫情聲中環境教育不間斷　環境知識競賽南投初賽月底登場

▲110年環境知識競賽南投初賽月底將於南開科技大學登場。（圖／翻攝「110年環境知識競賽」活動官網）

▲110年環境知識競賽南投初賽月底將於南開科技大學登場。（圖／翻攝「110年環境知識競賽」活動官網）

記者高堂堯／南投報導

「110年環境知識競賽」南投縣初賽，25日（週六）將在草屯鎮南開科技大學辦理，南投縣環保局指出，國小、國中、高中（職）、社會組（大專）等四組優勝的前十名，可獲得獎狀及禮券，個人獎勵獎勵最高可得商品禮券1萬元，歡迎大小朋友來動腦挑戰，也為開學收心、紓解疫情在家的苦悶。

縣府環保局指出，學生們的知識學習不應受疫情影響停歇，因此鼓勵各校透過辦理各班宣傳或培訓參加此賽事：於25日前提交宣傳或培訓成果之20間學校，可獲補助材料費2000元；個人獎勵部分，各組第一名可獲商品禮券1萬元，二至五名可分別獲6000至2000元不等禮券，六至十名則可獲得禮券1000元，學生組前十名參賽者之指導老師，環保局亦將轉知教育處敘獎。

縣府環保局長方信雄表示，該活動亦將全程配合中央流行疫情指揮中心之相關規定，落實各項防疫措施，讓大家放心參加，享受競賽、提升知識，一起為環境的改善共同來努力。

環保局指出，「110年環境知識競賽」競賽報名期限至9月16日截止，各組名列前茅者也將代表南投縣參加全國總決賽，報名網址http://www.epaee.com.tw/；詳細資訊也可上南投縣環保局臉書專頁（https://reurl.cc/DgN9LQ），或電洽委辦單位鼎澤科技有限公司巫先生或陳小姐，(049)2241083，環保局綜計科劉先生，電話（049）2237530分機1308。
 

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