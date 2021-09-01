高雄橋頭科環評過了！　環團喊話環委：退回專案小組

▲環委採納民間團體成立「草鴞保育推動小組」之訴求。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（1日）召開環評大會，審查橋頭科學園區開發案，結果順利通過環評，民間團體認為，橋頭科學園區位於一級保育類動物草鴞之棲地是否適合開發，如何有效保障中崎有機專區農民之權益等，都待更完整的討論與解決機制，再呼籲環評委員將本案退回專案小組。

橋頭科學園區規劃引進半導體聚落、航太產業、智慧生醫、智慧機及創新科技聚落等產業，產業用地需求為370至400公頃，橋頭園區262.39公頃。橋頭園區開發地點選在高雄市橋頭區和燕巢區的新市鎮特定區計畫範圍，其中廠商設廠用地164.27公頃，佔全區62.61％，預估該案年產值最高可達新台幣1800億，創造最多1.1萬個工作機會。

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審查會議結論為該案「有條件通過」，環委採納民間團體成立「草鴞保育推動小組」之訴求，台灣有機農業促進基金會籌備處、地球公民基金會、環境權保障基金會強調，針對橋科的監督不會停止。

環團進一步說明，橋科預定地為瀕危一級保育類動物—東方草鴞之重要棲地，然而數位生態專業委員及林務局皆多次在專案小組會議中，對南科局研擬的草鴞保育對策提出疑慮，雖南科局業已於環評大會前召開專家學者會議，提出「南部科學園區東方草鴞保育計畫」，然該保育計畫中所提及的五項「保育目標及作法」，目前之規劃仍相當粗略，未來執行是否能達成草鴞保育之綜效，仍需持續觀察檢驗。另外，環團提到，政府對「中崎新有機專區、受橋科開發影響有機農民」的承諾應明確文字化。

環團強調，橋科是我國科學園區政策環評後首個新設的科學園區開發案，亦是開啟新一輪的產業轉型的重要指標，應以最高標準進行開發評估，橋科能否成為與在地人文及生態環境達成共存共榮的「生態型科學園區」，能因否應國際2050淨零排放趨勢，落實循環經濟（零排放、零廢棄、零事故）等國際環境標準，全台民眾都在看。