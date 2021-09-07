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業者憂禁止廚餘養豬危害環境　朝野立委推集中處理再利用

▲▼民進黨立委鍾佳濱、黃世杰舉行「白馬非馬，剩食非廚餘－落實環保飼料顧地球！」記者會 洪孟楷 農委會副主委黃金城。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱等人召開「白馬非馬，剩食非廚餘－落實環保飼料顧地球！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

為避免非洲豬瘟威脅本地養殖豬，農委會日前宣布自9月起，禁止廚餘養豬1個月，更有部分縣市拒絕外縣市廚餘進入。對此，民進黨立委鍾佳濱7日建議，廚餘應集中處理，安全轉化成飼料後供養豬戶使用；農委會副主委黃金城則說，農委會與環保署還在討論相關規畫。

民進黨立委鍾佳濱、黃世杰7日上午召開「白馬非馬，剩食非廚餘－落實環保飼料顧地球！」記者會，並邀請黃金城、國民黨立委洪孟楷、環保署副署長沈志修與養豬業者出席。

鍾佳濱指出，「廚餘」養豬並非精確的說法，因為廚餘可分為熟的「餐食剩餘」及生的「果皮菜渣」，前者又可細分為能回收處理再食用及無法回收但可烹煮再製成飼料的剩食，後者則是裁切加工、中央廚房用剩的廢料，可作為土壤肥料或供沼氣發電，因此「剩食」的管理才是問題所在。

鍾佳濱認為，在廚餘源頭落實生熟分類，養豬的剩食運送杜絕汙染，以及最後送至畜場時要經過高溫蒸煮，便能同時運用現有回收機制處理剩食，及防止廚餘對環境、產業造成的危害。

鍾佳濱建議，政策上應該鼓勵「團進散退」，讓大型牧場的剩食回收作業採集中回收、分類利用、專業處理，才有助於提升規模經濟，讓資源更有效運用，並能確保回收作業規範被嚴格遵守。至於對剩食回收較無處理能力，稽查也不易的小養豬戶，則應輔導逐漸讓其退場。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、黃世杰舉行「白馬非馬，剩食非廚餘－落實環保飼料顧地球！」記者會 洪孟楷 農委會副主委黃金城。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

黃世杰則說，為了輔導業者轉型，農委會與環保署應針對廚餘的再利用，研擬集中回收、專業處理、分類利用的方案，以完善廚餘妥適利用的比例，將廚餘處理政策予以精進，以達到循環經濟，維繫特色豬養殖產業之目標。

洪孟楷強調，「全面禁止廚餘」是治標不治本，若讓各縣市採焚化或掩埋方式處理，皆恐造成環境二度汙染，且農委會補助豬農飼料費每頭500元，對養殖成本較高的黑豬農而言是杯水車薪，若持續延長禁止廚餘養豬，應參考實際飼料成本、提高補助。

洪孟楷認為，北、中、南、東若皆能設置集中蒸煮、配送的大型廚餘蒸煮場，讓豬農能領用經政府處理後的廚餘，才能根本解決問題達成三贏。

新北市養豬協會理事長李當期擔憂，目前養豬場皆有配合政府落實高溫烹煮，把關好安全措施，但目前貿然禁止，而將廚餘送至焚化爐恐產生戴奧辛，採掩埋處理則會造成地下水污染，或因鳥類、鼠類叼食帶至畜牧場，而造成進一步擴散。

李當期呼籲，中央政府應該推導、縣市政府實施「集中烹煮」，控管殺菌問題，讓養豬戶能安心使用，幫社會去化這些剩食。

對此，黃金城回應，過去兩年多的策略是阻絕病毒於境外，因此允許豬農使用經蒸煮後的廚餘，但因目前病毒已擴散到幾千個點，已非阻絕境外所能控管，才採取最緊急的必要措施。

黃金城表示，廚餘經高溫蒸煮就不可能傳播，農委會樂見台灣形成「廚餘飼料化」產業，台灣若能趁此機會轉型，這將是最好的廚餘處理模式，但仍需農委會與環保署共同努力。

沈志修指出，環保單位推動生殖能源與肥料堆肥化，是最重要的工作，過去已有44%廚餘採堆肥化處理，目前因禁止廚餘進入養豬場，已輔導約六成廚餘採生殖能源或堆肥處理，其餘4成走掩埋及焚化處理。

沈志修強調，掩埋場皆有不透水層、滲出水處理，不會汙染地下水，而焚化爐皆有裝置空污監測設備、即時連線，也不會有空汙問題，「廚餘飼料化」則可以參考日本推行成效，且不論固體或液體類型，國內皆已有相關業者，值得推廣。

黃金城也說，對於廚餘「集中蒸煮再派送」的處理模式，目前農委會還在與環保署討論，並會在1個月內會針對管控處理做出報告。

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