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廚餘養豬今起禁用！陳吉仲拜託「不能淪陷」　學者：永遠都有風險

▲▼黑豬,豬隻,廚餘養豬。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲表示，只要有1場畜牧場受非洲豬瘟影響，台灣就會成為非洲豬瘟疫區。（圖／農委會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天再查獲走私豬肉製品新增2件非洲豬瘟檢驗陽性，累計14件。農委會主委陳吉仲今（1日）再喊話養豬業者不能使用廚餘餵飼豬隻外，全民更要妥善處理廚餘，否則只要有1場畜牧場淪陷，台灣不僅成為疫區，更衝擊相關產業，但學者認為，風險永遠都會有。

為防堵非洲豬瘟，全國自8月30日起停止廚餘進入養豬場，今起廚餘不能餵豬隻1個月，陳吉仲今上午到新竹視察暫停使用廚餘飼養情形提到，到昨天為止，檢驗出14件陽性肉品，包含香腸、生鮮豬肉和月餅，由於檢測出的病毒，散播在台灣各地，為了將風險降到最低，所有廚餘都不能進入全台6400多場的養豬場。

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▲▼黑豬,豬隻,廚餘養豬。（圖／農委會提供）

▲9月1日起所有養豬場「禁用廚餘養豬」。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，今暫停所有廚餘餵豬1個月，唯有將此風險阻斷，才能守住6千多場畜牧場，他更拜託「任何1場都不能淪陷」，因為只要有1場受非洲豬瘟影響，台灣就會成為非洲豬瘟疫區，不僅豬肉不能出口，整個價格、產銷都會大受衝擊，呼籲所有農民都不能用廚餘，只要民眾發現都可馬上檢舉，可獲120萬元獎金。

只是廚餘量這麼大能適當處理？陳吉仲指出全國有676場使用廚餘養豬，這些畜牧場都是檢驗合格，只要符合高溫蒸煮都可以，只是這次為避免風險都不能再用，而每一天廚餘各種來源，環保署統計每天有1千多噸，甚至2千多噸，會配合環保署處理。

陳吉仲說，環保署也會在各縣市開設不同地點，協助原來運送廚餘的農民，最後強調，「廚餘要妥適處理」，否則會造成更大風險，萬一流動在各地，流浪犬貓吃到，都有可能直接影響到畜牧場。

▲▼黑豬,豬隻,廚餘養豬。（圖／農委會提供）

▲周晉澄認為，廚餘養豬永遠都有風險。（圖／農委會提供）

台大獸醫專業學院教授周晉澄受訪表示，廚餘養豬斷絕雖是因應方式，更要思考的是「整個政策」，真正管廚餘的是環保署，得跟農委會談好要做什麼，行政院要檢討未來走向，做明確裁決，看到底1個月後是不要用？要用？若要用，輔導等安全措施必須清楚，現在幸運的是走私肉沒有流落到廚餘給豬隻吃到，但「永遠都有風險」。

周晉澄接著說，除非養豬戶的廚餘，都是從大企業取得，舉例麥當勞的廚餘簡單多了，否則家戶用的很難控制，呼籲政府必須在這個月好好思考、協調溝通未來廚餘使用方式，養豬政策能怎麼做、規範，而不是只靠補助就能解決（暫停使用廚餘期間配合使用飼料者，不論豬隻大小，每頭豬補貼飼料差額500元，若自9月1日即轉型不再使用廚餘養豬者，可獲每頭豬2500元的補助。），因為只要爆發疫情，產業損失的金額不止這些。

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