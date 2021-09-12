歷經九二一地震+颱風　谷關警光山莊修繕完成今風光啟用

▲谷關警光山莊修繕完成，今天重新啟用。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

擁有美景溫泉、只提供警務人員及親屬住宿的谷關警光山莊，改建後至今已30年，因設備老舊年久失修，台中市警局去年耗資修繕，12日舉行啟用典禮。市警局長蔡蒼柏表示，希望谷關警光山莊重新啟用，可以再吸引更多觀光人潮來谷關消費，帶動當地經濟發展，為觀光注入新活力。

谷關警光山莊位於和平區谷關地區，主要提供全國警察機關員工（含退休人員）及其眷屬，或其他與警察工作有關人員及原住民住宿使用。因為房間內就提供當地溫泉，加上周邊擁有美景，極受喜愛，一般民眾看得到卻住不到。

由於該山莊1989年改建至今已近30年，設備逐漸老舊，加上九二一大地震及年年颱風侵襲，建物多處龜裂，管線也出現鏽蝕。台中市警察局去年特別編列預算進行修繕，大台中警察之友會賴文玉理事長與全體理監事與沈國榮董事長、陳重熙董事長、蕭瑞芬董事長等地方仕紳慷慨解囊補助經費，針對谷關警光山莊辦理修繕工程，包含屋頂防水、外牆拉皮、浴池整修、室內外地磚重新舖設、公共浴室整建、全棟建物油漆及電線線路更換等工項。修繕工程於去年11月4日開工，歷經工期約6個月，今年8月10日正式通過驗收。

▲谷關警光山莊啟用，貴賓出席揭牌剪綵。（圖／台中市警局提供）

今天上午，煥然一新的谷關警光山莊舉行重新啟用典禮，新到任的市警局長蔡蒼柏與地方民代仕紳都到場出席。

蔡蒼柏表示，谷關警光山莊歷經全面性修繕後，整體內外景觀美輪美奐，相關硬體設備及服務環境獲得大幅提升，相信入住人員絕對會有耳目一新的感受。他也誠摯邀請各級長官及同仁來入住，並體會不同以往的谷關警光山莊。希望谷關警光山莊重新啟用，能再吸引更多觀光人潮來谷關消費，帶動谷關經濟發展，為當地觀光業注入新活力。

谷關警光山莊位於臺中市和平區博愛里，海拔約800公尺的大甲溪畔，山莊的純淨泉水是來自雪山山脈的優質碳酸泉，早期原為日治時期沿襲下來之警察療養所，1989年才改建為專供員警休憩使用之處所。

谷關的溫泉相傳是台灣中部最古老的溫泉，已有百年以上的歷史，早在日治時期就存在，那時候叫做「明治溫泉」。直到台灣光復後，因當地地形受環山圍繞猶如關卡而改名「谷關」，並因大甲溪有溫泉露頭得以開發，加上後來中部橫貫公路開通後，溫泉觀光業迅速發展，擁有溫泉的谷關成為遊客賞玩中橫的熱門景點。

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