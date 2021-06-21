奇美一體化「西拉雅自費篩檢站」　21日正式啟用

▲奇美醫學中心防疫「西拉雅自費篩檢站」於今21日上午正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情嚴峻，為提供民眾自費採檢需求，奇美醫學中心位於南部科學園區西拉雅公園停車場的防疫「西拉雅自費篩檢站」，21日上午正式啟用，是整座一體化進行PCR核酸快速篩檢及獨立可移動的空間，以正負壓環境建置確保受檢者和醫護人員「零接觸」，並排除飛沫傳染風險，降低交叉感染的機會。

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「西拉雅自費篩檢站」採檢適用對象依照疾病管制署「開放部分民眾自費檢驗COVID-19（新冠肺炎）申請規定」中的「因工作因素需檢附檢驗證明」及「出境」兩類民眾，採線上預約，當天可取得報告，費用比照急件PCR採檢報告每人次7000元。

奇美醫學中心感謝台積電慈善基金會捐贈一體化「防疫採檢站」，一般戶外採檢環境常是風吹日曬，醫事人員穿著全套防護衣非常悶熱，暴露在熱衰竭與感染的風險中，現在醫護人員可在正壓艙控制室內採檢，除降低篩檢負擔及防疫人員壓力外，更多一層保護，大大保障醫護人員及受檢民眾的安全！

為避免現場群聚疑慮，採檢時間為每週一至週六上午9時至11時30分，最晚報到時間為上午10時45分，每天可接受20位線上預約採檢者，每半小時採檢5人，採檢後，如採檢為「陽性」，會通知採檢者於家中等候衛生局人員通知；如採檢為「陰性」，可於當日11時30分至12時，提供中文和英文各一份報告。

奇美醫學中心表示，「西拉雅自費篩檢站」可降低新冠肺炎（COVID-19）感染的風險，並減少民眾對於疫情的不安全感，也讓採檢更有效率並謹慎嚴密的對待每個環節。如有「自費篩檢」相關問題，可於上班時間撥打06-2812811分機52302詢問。

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