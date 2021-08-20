桃園青埔流行音樂露天劇場竣工　聖誕節開幕啟用

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▲疫情期間，桃園流行音樂露天劇場悄然竣工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔特區內的桃園流行音樂露天劇場，已於今年6月竣工！市長鄭文燦20日於視察該新建工程表示，桃園流行音樂露天劇場命名為「桃園陽光劇場」，最高可容納1萬5,000名觀眾入場，文化局規劃今年12月鐵玫瑰音樂節將移師至陽光劇場舉行，並於聖誕節舉行開幕啟用音樂會，歡迎市民朋友共同體驗。

鄭市長表示，市府規劃打造流行音樂戶外表演場地及原住民族文創園區複合式文化地標，占地面積約4.3公頃、總經費約27億元，工程將分三期。第一期「桃園流行音樂露天劇場新建工程」於2019年12月開工、經費約6.32億元，由文化部補助約2.39億元、市府自籌3.93億元。總樓地板面積約1萬6,350平方公尺，設置地上2層、地下1層建築，可同時容納1萬5,000名觀眾入場，地下停車空間則可停放汽車260輛、機車576輛。

陽光劇場工程進入竣工驗收階段，今年底率先登場的是鐵玫瑰音樂節以及開幕音樂會、文化市集。市府也編列營運預算，預計於明（2022）年起規劃舉辦豐富文化表演活動，可涵蓋演唱會、露營野餐、藝文表演、光雕藝術、露天電影等。此外，市府也向經濟部工業局爭取文化科技5G計畫，運用陽光劇場做為5G轉播實驗場域，讓異地轉播也能達到如臨現場的效果，預算約1.5億元，未來設備也將持續留在陽光劇場使用。

包括立法委員陳瑩、市議員王仙蓮、林志強、市府文化局長莊秀美、工務局長賴宇亭、資科局長余宛如、原民局副局長陳正雄、新建工程處處長曾清祥、桃園捷運公司董事長劉坤億、建築師劉培森等均一同視察。

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