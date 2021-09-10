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重機改車牌架被認定「無法辨識」　測速照相罰單打臉警察吞回去

▲▼男子重機遭警方認定車牌無法辨識開罰，提請行政訴訟勝訴。（圖／翻攝臉書社團）

▲男子重機遭警方認定車牌無法辨識開罰，他不服提起行政訴訟。（圖／翻攝臉書社團）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子2020年騎大型重機到136縣道（現為市道），遭太平警方認為改裝後車牌架「不能辨識車牌」，開罰3千元。李男申訴不成，提行政訴訟要求撤銷原處分。台中地院審結，從照片中看不出車牌有遭遮蔽或無法辨識的情況，警方裁罰不合法，撤銷原處分。全案可上訴。

判決書指出，李姓男子去年10月28日騎乘大型重機到太平136縣道跑山路，遭警方攔查，認定他的機車後車牌改裝的固定式短車牌架，有「以裝置其他器具之方式不能辨識號牌」的違規行為，遭開罰3000元，並責令申請換領號照或改正。

李男不服，向台中地院提起行政訴訟，他表示，後車牌架依現行法並沒有規定車牌角度與位置，只要符合道安規則第38條、第88條與第11條規定即可。各車款車尾構造不同，所以改裝後車牌架並無固定位置。本件改裝後牌架是固定角度、不可調整，並非警員所說的翹牌器。警方刻意蹲低拍攝的舉發照片，均能清楚辨識車號，且超速罰單也能清楚辨識車號，讓他收到罰單，並沒有「角度」上翹造成車牌號碼無法辨識情況，聲明原處分撤銷。

▲▼男子重機遭警方認定車牌無法辨識開罰，提請行政訴訟勝訴。（圖／翻攝臉書社團）

▲法官認為該輛重機車牌並沒有遮蔽或無法辨識疑慮。（圖／翻攝臉書社團）

法官勘驗李男提供的照片與警方採證照片比對，車牌號碼並未遭遮蔽，也沒有使人誤判為其他數字，混淆完整號牌判斷疑慮。

法官也說，所有車種車牌懸掛，應該不存在任何角度都可以用最佳視角呈現的可能性，也沒有絕對完美之車牌設置位置或角度。車牌設置是否合法妥適，應以一般用路人或取締違規執法者，在通常需要辯視車牌時能否輕易辨識作為判斷，並不邀求設置無懈可擊，否則脫離現實，也無必要。

法官認為，該輛重機車牌雖有變更車牌架，略有上揚，但足供一般用路人輕易辨識車號，客觀上並沒有道路交通管理處罰條例第13條第1款的「不能辨認」情形。汽車所有人安裝器具是否已達不能辨認牌號，不得僅以執行交通勤務之員警個人之一時、一地之判斷為據。警方依該規定裁罰，於法未合，裁定撤銷原處分。

李男收到判決書後，立刻在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文稱，「過了一年法院終於還我一個公道 ，太爽啦。各位車友一定要保護好自己的權益，不能被警察瞎搞。」

太平分局表示，法規中確實未規定後車牌角度及位置，除了當教案跟同仁宣導外，未來有疑慮個案會請當事人到監理單位檢驗確認。

全台可用

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