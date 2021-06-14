端午節谷關湧入取「午時水」人潮！員警出動交管宣導防疫

記者白珈陽／台中報導

端午節有取「午時水」的習俗，台中和平區谷關八仙森林遊樂區入口處的泉水水質甘美、清澈，每年都會吸引大批民眾前往裝取「午時水」回家使用。今年適逢嚴重疫情，轄區警方前往現場實施交管，宣導民眾務必戴口罩、保持社交距離，並且取完水後趕快回家，避免成為防疫破口。

▲民眾提著大小水桶到八仙森林遊樂區入口處裝取「午時水」，警方現場持標語宣導防疫事項。（圖／民眾提供）

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八仙山森林遊樂區入口處是知名的取水聖地，潺潺山泉水從山壁流出，水質甘甜清澈讓人趨之若鶩，平時就有許多民眾提著大小水桶前去取水，將山泉水帶回家燒開泡茶、飲用，有時也會出現大貨車去載水。

▲潺潺山泉水從山壁流出。（圖／民眾提供）

和平警分局表示，往年端午節總會有來自各地的民眾在「午時」（上午11時到下午1時），到該處裝取「午時水」，常造成人車聚集，今年因疫情嚴峻，谷關派出所長王繼生、副所長陳文評、警員蔡宇傑，到現場手持標語宣導，提醒民眾應配合政府防疫措施，落實佩戴口罩及保持適當距離，並實施交通管制。

今天中午現場有約20輛車的民眾前往取水，警方表示，取水處約可容納8輛車，其他進不去的車輛，由員警實施交管，在入口處等候，也避免群聚。警方在現場宣導，取完水後就須離去，趕緊回家以免成為防疫破口，民眾也都相當配合。

▲民眾開貨車載水。（圖／民眾提供）

和平警分局表示，當前疫情尚未趨緩，將持續針對轄區可能群聚地點進行防疫宣導，強化各項防疫作為，提醒民眾應減少外出，若必須外出應全程佩戴口罩及遵守三級警戒相關防疫規定，確實做好自我防護工作，共同對抗病毒、戰勝疫情。

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