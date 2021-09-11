女友變人妻他搬家當鄰居！天雷地火勾勾纏　綠帽夫怒動私刑

▲男子不滿妻子前男友頻頻糾纏，怒揍小王。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

吳姓男子明知女友之一已跟徐姓男子結婚，他竟搬家當他們鄰居，繼續跟徐妻藕斷絲連。徐男警告吳男，卻發現吳仍在約他老婆出遊，怒揍對方教訓。徐男雖稱自己也是受害者，但法官認為不應動用私刑，除依傷害罪判他拘役20日，民事也判賠31390元。全案可上訴。

判決書指出，清水區徐姓男子去年發現鄰居吳姓男子竟然跟他老婆交往，屢勸不聽，同年5月26日深夜在住處外走廊，拳打腳踢毆打王男，導致王男右眼挫傷、瘀傷及結膜下出血，吳男怒告徐男，台中地院今年4月依傷害罪判徐拘役20日，可易科罰金。

吳男也提起民事損害賠償之訴，他向法官說，遭徐男毆打時，他倒地抱頭仍遭對方猛打猛踹，隔天才去醫院就診。徐男老婆知道老公要打他，卻沒有告訴他，懷疑他們夫妻早串通好。徐男事後雖多次說要和解，卻一直拖延沒出面，他現在雖沒任何傷勢，看起來已康復，但右眼不定時會出現霧霧的狀況，不定時抽痛也容易疲勞乾澀，還會有頭痛、頭暈狀況。他因為心生畏懼，提早解除房屋契約搬家，求償醫藥費1390元、精神慰撫金149萬8610元，共150萬元。

徐男則喊冤稱，他跟老婆結婚前，吳男就跟老婆私下交往。他結婚後，吳男竟搬到他家隔壁居住，繼續腳踏兩條船跟他老婆交往。他去年發現2人關係後，已嚴重警告吳男不要再糾纏，吳男竟在事發當天又約他老婆出遊，他才出手毆打教訓，並沒有要置他於死地。他認為自己也是受害者，有要和解卻沒談成，慰撫金太高。

法官審理後認為，徐男主張是因為吳男跟他老婆交往，才出手警告。雖然吳男在警詢時也坦承確曾經與徐妻交往過，但徐男不應動用私刑傷害，吳請求有理，但慰撫金過高降為3萬元，最後判賠31390元。

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