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溪頭神木5年前911倒塌育種挫敗　生命自尋出路：長新苗了！

▲▼倒下5年的千年紅檜神木，近日發現長出二代樹苗。（圖／胖胖樹王瑞閔提供）

▲倒下5年的溪頭千年紅檜神木，近日發現在附生植物中，長出二代樹苗。（圖／胖胖樹王瑞閔提供，下同）

記者李忠憲／南投報導

曾為溪頭自然教育園區鎮園之寶的千年紅檜神木，5年前的今天突然倒下，園區雖設法培育神木二代木，卻徒勞無功。近日卻發現倒他神木樹幹上，長出多株紅檜小苗，讓眾人嘖嘖稱奇，也感嘆生命力的神奇。園區表示，希望樹苗繼續成長，延續神木精神。

溪頭千年神木曾是到訪民眾必看必拍的熱門景點，神木前總是擠滿拍照駐足的遊客。然而，5年前的今天，也就是2016年9月11日，溪頭因為連日雨造成土石鬆動，重達40公噸的紅檜千年神木，因為根系無法支撐，轟的一聲倒下。消息一出，讓全國民眾感到惋惜。

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溪頭自然教育園區特別保留倒下的神木在現場，並建造神木廣場步道，讓遊客可以沿著步道觀賞神木。園區也用盡方法培育神木種子，結果因為種子未成熟失敗；另以神木枝條進行無性扦插繁殖，卻因氣候過於炎熱，無法生長。

▲▼倒下5年的千年紅檜神木，近日發現長出二代樹苗。（圖／胖胖樹王瑞閔提供）

▲▼倒下5年的千年紅檜神木，近日發現長出二代樹苗。（圖／胖胖樹王瑞閔提供）

植物作家王瑞閔2018年出書《看不見的雨林》，其成立的臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林」，今年7月間紀錄千年紅檜神木現況時，發現它樹幹上生長約40種附生植物，包括目賊芋、伏石蕨、腎蕨、石蕨等等。另外也長出好幾株高度介於10公分至30公分的紅檜樹苗，這也讓園區十分驚喜。

園區表示，推測應該是樹身存有種子，樹表長期累積腐植質適合生長，才長出小苗，或是神木周邊的紅檜林飄來種子發芽所致。但不管是哪種狀況，只要神木身上長出新苗，都可稱為二代木。目前數株小苗有些下方是泥土，可望自行長大。部分下方是路面，將會移至神木樹頭處生長。

園區認為，紅檜天然更新較為複雜，因此森林中只看得到老紅檜與枯木，苗木非常少見，要人工繁殖也不容易。紅檜需要充足陽光和生長空間，園方希望維持二代木自然成長，希望小苗長大，延續千年神木精神。

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