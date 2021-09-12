湖口養豬場查獲2桶廚餘　還沒吃下肚…罰款5萬元起跳



▲湖口一處養豬場，因被發現有2桶廚餘而開罰。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣家畜疾病防治所（以下稱家畜所）防疫稽查小組積極執行稽查工作，本月10日於湖口鄉養豬場內，查獲廚餘2桶，未依規定將廚餘載入養豬場內已涉及違法，但未發現使用廚餘餵食豬隻跡象，先將依違反動物傳染病防治條例第28條，處5萬元以上100萬元以下罰鍰查處，日後稽查小組會持續稽查作業，嚴防豬農心存僥倖。

農委會110年8月27日公告自8月30日起禁止搬運廚餘至豬場，自9月1日起禁止將廚餘作為豬隻飼料或飼料添加物，禁止期間至9月30日，違者將分別依違反動物傳染病防治條例第28條開罰。

▲家畜所調查，2桶廚餘還未開始餵食，但因違反規定，遭依法開罰。

農業處長范萬釗表示，由於新竹縣為第三大廚餘養豬縣市，豬隻染疫風險高必須加強各項防疫措施，尤其對轄內廚餘養豬場的稽核，請縣內養豬戶在禁用廚餘期間切勿將廚餘載入豬場或使用廚餘，違者將依動物傳染病防治條例及飼料管理法處分，罰則甚重並將按次加重處分，業者勿以身試法，同時籲請新住民及外籍移工不要網購或私自夾帶母國肉製品來台，違者依動物傳染病防治條例第41條處7年以下有期徒刑並得併科罰金300萬元以下罰金。

►空氣清新、吃燒烤沒煩惱

►染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月 「二度真空」攤商快崩潰



►7刀煞5車包抄一路砍殺 他渾身血衝畫室「救我」倒地！師生嚇傻



►埃及爸家人曾到新竹外帶 語言不通路不熟…哪間餐廳待追查



►抓到了！LINE傳「確診 50+」害台股嚇跌200點？ 假訊息男曝光