▲防堵非洲豬瘟！新北啟動萬人區域聯防，落實養豬場禁止廚餘餵養。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋佳節即將到來！越南走私豬肉製品驗出非洲豬瘟陽性病毒，為防堵帶病毒廚餘成防疫破口，行政院農委會宣布9月1日起豬農全面暫停使用廚餘餵豬1個月。新北市政府於7日由副市長劉和然召開非洲豬瘟新北市災害應變中心第9次工作會報，邀集9局處掌握本市非洲豬瘟防疫執行現況，及落實禁止廚餘餵養管制措施，強化養豬場防疫作為。

農業局指出，目前國際非洲豬瘟疫情嚴峻，病毒可在冷凍下存活1000天以上，只要1隻豬染疫，台灣就將淪為非洲豬瘟疫區，豬肉皆不能出口。新北市政府非洲豬瘟災害應變中心自2018年成立以來，各局處持續運作防疫不曾停歇，總計已超過萬人共同聯防，警察局及衛生局，稽查回溯違法店家，清查上下游來源，已完成全市1505家，查獲3家違法走私肉品檢驗出非洲豬瘟病毒陽性。

另外，農業局、動保處及環保局組成聯合稽查小組平時落實稽查本市養豬場，9月起停止豬場使用廚餘，自應變中心成立以來已完成查核養豬場2054場次。如有豬農違反載運、輸入或使用廚餘餵豬，依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》最高可處罰300萬元。

▲新北市政府於7日由副市長劉和然召開非洲豬瘟新北市災害應變中心第9次工作會報。

農業局表示，9月份停止廚餘餵養期間，農委會提供豬農價差補助，符合環保局廚餘再利用檢核資格者可申請飼料補助；不論豬隻大小，每頭豬補貼飼料差額500元，若自9月1日轉型不再使用廚餘養豬者，豬農可獲每頭豬2500元獎勵補助，符合資格豬農可至所在地區公所申請補助；9月起民眾如有發現違反使用廚餘餵飼豬隻行為，可向動物防疫機關檢舉，經查證屬實最高可獲得檢舉獎金120萬元。

副市長劉和然表示，從海關稽查到境內查獲非法走私肉製品，這個議題牽涉到民眾食安，也需與中央溝通一起搭配，另外廚餘回收是很重要考驗，從前端廚餘來源到末端回收清運，都要費心落實把關；如含有病毒之非法走私肉製品進入養豬場將造成產業重大危害。

劉和然說，民眾請勿在網路上購買不明來源或疫區國家肉品，如有發現違法豬肉製品應盡速通報動保處、防檢局進行銷毀，避免成為防疫破口。中秋節前夕為全國防疫非常時期，新北市政府非洲豬瘟災害應變中心各單位依權責落實防疫工作，確保本市及我國養豬產業安全。

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