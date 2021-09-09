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縣內移工越南籍占3成　南投縣府將訪視宣導廠商防堵非洲豬瘟

▲南投縣府將針對越南籍移工宣導，提醒不得輸入（含國外親友寄送肉製品）、持有或販售來源不明之肉製品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣府將針對越南籍移工宣導，提醒不得輸入（含國外親友寄送肉製品）、持有或販售來源不明之肉製品。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

非洲豬瘟疫情延燒，移民署中區事務大隊日前又在新竹地區查獲32公斤越南火腿及越南脆骨捲，均驗出非洲豬瘟病毒陽性；南投縣政府指出，縣內移工超過3成都來自越南，近日將針對聘雇越南50人以上廠商進行訪視和宣導，避免帶有非洲豬瘟病毒肉類產品走私流入，使國內養豬產業自口蹄疫事件後再受威脅。

南投縣社會及勞動處林志忠處長表示，縣內外籍移工人數約1萬3412人，其中越南籍就占4616人，這次針對聘僱越南籍移工達50人以上廠商進行訪視關懷，以了解移工防疫及生活管理措施，並向移工宣導非洲豬瘟相關法令，提醒不得輸入（含國外親友寄送肉製品）、持有或販售來源不明之肉製品，並請雇主落實生活照顧，提供移工之伙食食材不得含有來源不明之肉製品。

▲南投縣府加強對移工宣導，防堵非洲豬瘟疫情蔓延。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣府加強對移工宣導，防堵非洲豬瘟疫情蔓延。（圖／南投縣政府提供）

社勞處指出，除避免透過由越南輸入來臺之肉品造成防疫破口，廚餘處理也應符合《飼料管理法》相關規定，確保廚餘未流向養豬業者，防堵非洲豬瘟可能傳播途徑，若觸法最高可處7年有期徒刑、得併科300萬元罰金。

縣府表示，有關防疫最新資訊移工可透過「LINE@移點通」及1955勞工諮詢申訴專線等管道獲取，另有移工聘僱等相關問題可向社會及勞動處勞工及青年科洽詢，電話：2244082、2243667。
 

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