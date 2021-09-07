徐國勇肯定移民署打擊非洲豬瘟　兩週大舉查獲不明來源豬肉1108公斤

▲移民署防範豬瘟有成，內政部長徐國勇赴移民署慰勉同仁。（圖／內政部提供）

實習記者張鈞量／台北報導

國內日前查獲含非洲豬瘟肉品違法輸入，移民署7日更新豬瘟查緝情況，二週查獲不明來源豬肉製品99件、總重1108公斤。內政部長徐國勇今赴移民署慰勉肯定同仁守護台灣豬及產業安全。

移民署表示，目前查獲不明來源豬肉製品99件，當中已有5件驗出非洲豬瘟病毒陽性。包括新竹市專勤隊日前查獲的32公斤越南豬肉製品，當中有18公斤驗出非洲豬瘟陽性，據此循線向上溯源追查進口商後查獲越南豬肉製品212公斤，搜索3處、拘提3名涉嫌人後，再查扣越南豬肉製品78公斤，3次合計查獲總重量322公斤。當中有67.5公斤已驗出非洲豬瘟病毒、119.3公斤與驗出豬瘟病毒陽性的產品外包裝相同，疑為同一批，也正在檢驗中。

移民署強調，從8月24日以來動員8632人次，查察2408處，共查獲不明來源豬肉製品1108公斤。

因查獲數量龐大，影響社會經濟層面甚鉅，徐國勇今特地前往移民署慰勉並表示肯定，同時呼籲國人及新住民，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來臺，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處新臺幣100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。