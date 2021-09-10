防堵非洲豬瘟破口！明年起疫區快遞「不得併袋」改逐件通關

▲中央災害應變中心下週將宣布廚餘養豬是否禁止或有條件使用。（圖／新北市農業局提供）



文／中央社

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城今天表示，下週宣布廚餘養豬是否禁止或有條件使用；財政部關務署說，民國111年起疫區進口貨物、快遞不得併袋、逐件通關。

應變中心上午舉行記者會，黃金城說，3年來阻絕非洲豬瘟於境外，跨部會、產業間做得非常辛苦，但破獲驗出陽性的越南豬肉製品走私後，發現光靠CIQS（海關檢查customs、證照檢查immigration、人員檢疫及動植物檢疫quarantine及安全檢查及航空港口保安security）防堵變得不可能。

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關務署副署長陳依財說，查緝邊境入境物品，這3年執行績效非常好，台灣成為亞洲唯二非疫區國，但也要檢討發生破口，主要輸入管道包括旅客夾帶、快遞及郵包，其中旅客夾帶數減少，110年1月到9月5日18件、22公斤；郵包135件、171公斤，與去年持平。

不過，陳依財說，快遞109年起遽增，以越南數量最大。中秋節前一個月，易查獲月餅、肉米餅及熱狗等輸入，8月23日到9月8日查獲經郵包、快遞夾藏豬肉產品共69件118公斤，主要來自越南、中國、香港、菲律賓及韓國等。

他說，8月23日起，越南進口貨物、快遞100％查驗，不得併袋通關、逐件查驗；111年起來自高風險區（疫區）貨物、快遞也不得併袋通關、逐件查驗，並已在4大倉儲安裝AI，輔助影像判讀。

黃金城表示，養豬產業產值新台幣1700億元，豬肉又是國民主要蛋白質來源，一旦發生疫情將大量仰賴進口冷凍肉類，損失會大於2000億元，就像口蹄疫情發生後，養豬成本會維持高檔。 黃金城呼籲國民、外籍移工莫從海外網購肉製品，輸入人可處7年以下有期徒刑。