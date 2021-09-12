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備取醫躍身成「亞洲換肝之父」　陳肇隆發表微傳記！阿扁獻聲感謝

記者許宥孺／高雄報導

有「亞洲換肝之父」美名的高雄長庚榮譽院長陳肇隆，37年累計逾2000例換肝手術，並以「5年存活率93%」創下全球最高紀錄。卸下醫師袍的他，也是孕育萬顆樹木的植樹者，陳肇隆近日出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記，講述換肝與種樹的人生況味。

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記。（圖／記者許宥孺攝）

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標2020年換肝成功，最大功臣就是高雄長更名譽院長陳肇隆。陳肇隆於高雄舉行首梯次簽書會，前總統陳水扁也坐在2樓包廂，驚喜獻聲祝賀，陳水扁說，雖然他不是陳肇隆的患者，但是他長期受到高雄長庚醫療小組照顧，他能活到現在、慢慢恢復健康，陳院長是他的救命恩人。

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出個人微傳記，首梯次簽書會於高雄舉辦。（圖／記者許宥孺攝）

陳肇隆於1984年開拓亞洲首例肝臟移植，陸續完成台灣首例活體肝移植、亞洲首例一肝兩受分割肝移植、世界首例活體肝移植等創舉，37年間累積2000例換肝手術，並以「5年存活率93%」創下全球最高紀錄，不僅立足台灣之光，更成為日本漫畫《閃耀吧！手術刀》、小說《孤高的手術刀》等故事藍本。

陳肇隆分享行醫歷程，曾協助許多國內外醫學中心發展高端醫療，他認為，醫療是救人學問，不該有藏私觀念。談起擔任高雄長庚院長13年期間，高長從地方型大醫院轉型成國際具有知名度的醫學中心，得獎無數。

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆出版《LIVE&FOREVER》個人微傳記。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳肇隆分享人生，植肝如種樹。（圖／記者許宥孺攝）

此外，較被少人知道的是，高雄長庚周圍種植9000多棵喬木，其中逾5000顆是陳肇隆所培育的樹木。他常告訴同仁，「種樹最好的時機是20年前，第二好的時機，是當下。」高長周邊原本是雜草公有地，他和同仁共同打造成永慶紀念公園、長庚生態公園，致使高長搖身變為綠化最成功、環境最優美的醫院。

「會種樹才是好男人！」陳肇隆表示，多年前，他在鳥松買了一塊地，種下的第一顆樹，是朋友送他的肉桂樹，嘗試培育樹苗後，從1棵樹木變成上萬棵樹木。「沒有長庚醫院，可能就沒有今天的我」，陳肇隆在微傳記中寫道，王永慶辭世當天，他集結372位同仁種下小數紀念，以抒發心情，而後他也藉由植樹，凝聚同仁的參與感、向心力。

▲▼換肝名醫陳肇隆舉行簽書會。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳肇隆出版個人微傳記，簽書會上有病友熱情獻花、邀簽名。（圖／記者許宥孺攝）

陳肇隆是高醫醫學系畢業，也是高醫大第一屆傑出校友，當年畢業時，因台大醫院只收台大畢業生，正巧王永慶創辦的長庚醫院首度召募醫師，不過200多人只錄取6人，他被核定備取，後來幸運遞補。憑著多年努力，他在27年後當上高雄長庚院長，證明只要肯努力，大家都有一樣的機會，至今他仍每天打200個節，維持手部靈巧。

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