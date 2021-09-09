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「垃圾里長」引廢棄物亂埋！面積達25個籃球場　害高雄人喝毒水

▲高屏溪上游遭傾倒廢棄物，面積達25個籃球場大。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高屏溪上游遭傾倒廢棄物，面積達25個籃球場大。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓里長居中牽線，將陳姓友人位於杉林區的私人土地，以每車2至3萬元不等供廢棄物清運業者傾倒垃圾，初估面積超過1萬平方公尺，大約是25個籃球場大，全案移送地檢署擴大偵辦中。

旗山分局於2020年10月接獲民眾舉報，杉林區一塊私人土地被傾倒大量廢棄物，且棄置地點靠近楠梓仙溪，是水源保護地，也是大高雄民生用水來源，立即組成專案小組擴大偵辦。

▲▼楠梓仙溪水源地遭傾倒廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲貨車司機常趁深夜載運垃圾傾倒。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組長期蒐證，發現顏姓男子和陳姓男子為貨車司機，常趁深夜載運廢棄物四處傾倒，再由陳姓地主租用怪手掩埋垃圾。警方又查出，蔡姓、涂姓為不法廠商負責人，以及旗山區一位陳姓里長也涉有重嫌，立即展開搜索、查緝。

專案小組調查，陳姓里長居中牽線，介紹廢棄物資源回收業者給陳姓友人，陳姓地主以每車2至3萬元不等價格，將私人土地開放給非法環保業者傾倒事業廢棄物垃圾，甚至有部分廢棄物就丟棄在水源地，初估地坪超過1萬平方公尺，大約25個籃球場大，以1天2車計算，1個月就60趟，推敲至少2020年下半年就有違法行為。

▲▼楠梓仙溪水源地遭傾倒廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼檢警於現場開挖清查廢棄物來源。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼楠梓仙溪水源地遭傾倒廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

經清查，廢棄物堆裡有廢五金、電線等，環保局查驗結果，也顯示有微量金屬反應，不排除還有民生廢棄物。檢警怒斥，不僅嚴重影響自然生態，還恐對人體健康造成危害。

警方表示，顏姓司機、蔡姓廠商經檢察官複訊後，認有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案依涉嫌違反廢棄物清理法移送橋頭地檢署持續擴大偵辦中。

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