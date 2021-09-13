最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」…排水孔疑挖出人體組織

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一名26歲朱姓男子疑似手刃親母，並將分屍後的屍塊裝入垃圾袋中。警方調閱監視器發現，朱男曾拖行4包黑色垃圾袋，投入社區子母車中，同時還在朱男住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，認為他涉嫌重大，依照殺人罪嫌移送，稍早朱母最後身影曝光，只見她身穿橘色上衣現身社區停車場，神態並無異樣。

據了解，朱男5日晚間被母親從安養之家接回家，母子倆疑似發生爭執。當晚他因手腳割傷、手指開放性骨折就醫，院方因連絡不上朱母前來簽署手術同意書，便轉而聯繫朱男舅舅。而朱男舅舅7日上午因聯繫不上朱母，決定到2人住處查看，卻發現客廳有大量鮮血，決定報警處理。

▲新竹殺母案，母親最後身影曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對大量血跡，朱男先是稱自己受傷流血，接著又逃院找來清潔公司清潔現場。此時朱母持續失聯，警方調閱社區監視器畫面發現，朱母5日返家後便沒有出門，失蹤期間朱男曾拖著4袋垃圾，投入社區子母車內，並在朱男家中浴室排水孔挖出疑似人體組織，認為他涉嫌重大。

對此，朱男否認殺人，辯稱現場血跡是「殺大豬」留下的，而社區子母車的垃圾早已被載往焚化爐燒毀，檢警趕赴現場開挖，希望能找到朱母的骨骸，目前全案依殺人罪移送法辦，檢方向法院聲押獲准。

▲檢警開挖，希望能找到朱母遺骸。（圖／記者陳凱力翻攝）

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