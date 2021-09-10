上千人受害！高雄婦喝1杯減肥茶　代價竟像染新冠「菜瓜布肺」

▲林姓婦人接受肺臟移植手術，術後恢復良好，高雄常替她舉辦重生記者會。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名68歲林姓婦人年輕時愛美瘋瘦身，在朋友推薦下喝了減肥茶，未料半年後，連走路都覺得喘，就醫才發現肺部已纖維化，2年前肺功能逐步惡化，只能窩在家仰賴呼吸器維生。2021年2月，她在高雄長庚接受肺臟移植手術，術後恢復良好，連醫師都說：「就像換了一台引擎」。

林姓婦人表示，20多年前在朋友推薦下，在市場買了減肥菜「守宮木」濃縮汁，半年後開始覺得呼吸急促、走路喘，就醫檢查，肺部已經纖維化，剛開始還能吃藥控制，但是2年前病況開始惡化，6分鐘只能走150公尺，幾乎只能窩在家，家訪醫師建議她接受肺部移植，2020年7月即進入等候清單，隔年2月接受移植手術。

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▲林姓婦人接受肺臟移植手術後，進行呼吸訓練、復健。（圖／記者許宥孺翻攝）

林姓婦人說，35歲時會和先生跳社交舞運動，45歲時誤用減肥茶，導致她沒辦法再跳舞，現在最想做的是到老人活動中心學習畫畫、寫毛筆，也想回去跳社交舞。

▲高雄長庚胸腔心臟血管外科醫師羅乾鳴。（圖／記者許宥孺攝）

主刀的是高雄長庚胸腔心臟血管外科醫師羅乾鳴，他指出，肺部纖維化是慢性病，若未及時接受手術，長期依賴呼吸器，肺部容易反覆發炎感染，而每一次的發炎感染又會讓肺部功能更惡化，惡性循環下，恐致併發症死亡。

▲高雄長庚呼吸胸腔重症醫學教授林孟志。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚呼吸胸腔重症醫學教授林孟志表示，20多年前台灣流行一種減肥菜「守宮木」，至少有上千名女性服用，幾個月後漸漸出現肺纖維化，讓台灣肺部健康受到關注。有些重症者很快就肺衰竭死亡；輕症者雖然不再服減肥茶，但是肺纖維化已不可逆，像林婦就是其中的受害者。

林孟志強調，單一器官健康並不代表就能接受移植手術，在患者無癌症、器官衰竭、感染等狀況下，移植手術才有意義；而肺纖維化是不可逆的，患者最後連呼吸器也無法維生，但林婦接受手術後，氧氣、呼吸器通通都可丟棄，猶如換了一台引擎，是新的生命。

▲林口長庚胸腔外科醫師劉會平。（圖／記者許宥孺攝）

林口長庚胸腔外科醫師劉會平表示，肺移植發展相對較晚，因為存活率相對低，另外也缺乏捐贈者，「每100位捐贈者，不到20例可用」，因為肺部容易感染；不過手術成功率增高，南部患者也不必北部治療，林婦就是高雄長庚第一位肺臟移植病人。

▲▼術前(上圖)兩側氣管擴張、微細氣管阻塞，術後(下圖)明顯改善。（圖／羅乾鳴醫師提供）