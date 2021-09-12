莫德納恐成一劑絕響、二劑孤兒　她怒嗆「有政府會誤事」

▲國民黨文傳會副主委王鴻薇質疑，第一劑打莫德納恐成第二劑孤兒。（圖／取自王鴻薇臉書）



記者林銘翰／台北報導

各廠牌新冠肺炎疫苗陸續到貨，唯獨莫德納疫苗遲遲沒有下文，導致許多先前已經施打第一劑莫德納的民眾，紛紛擔心自己打不到第二劑。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇質疑，莫德納是否已經變成一劑絕響、二劑孤兒，政府並沒有答案，更痛批這是「有政府會誤事」。

中央流行疫情指揮中心11日公布第九輪疫苗規劃，未來將開放BNT第一劑與高端第二劑，對於是否有望進行「莫德納混打BNT」的規劃，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳坦言，ACIP的工作小組有進行初步討論，但仍需視2情況決定。

王鴻薇表示，莫德納疫苗遲遲未能到貨，已經讓廣大施打第一劑莫德納的民眾反成了二劑孤兒，部分已經間隔長達14周以上，仍苦等不到第二劑，指揮中心日前才回應研究和BNT混打，從研究到真正施打還不知要隔多久，莫德納第一劑是白打了嗎？

王鴻薇指出，鴻海集團創辦人郭台銘對1500萬劑BNT疫苗採緊迫盯人，親赴歐洲催貨，而且達到周周有疫苗來台的供貨穩定度；反觀政府，所有購買的疫苗來台都是驚喜，有在催貨嗎？有在盯貨嗎？供貨當然不穩。

王鴻薇認為，打疫苗是民眾健康第一等事，一直等到打第一劑莫德納的民眾發出怒吼，指揮中心才趕快倉促因應，而莫德納第一、二劑相隔時間已經從原來仿單的28天，被指揮中心延長到10至12周。

王鴻薇質疑，現在還要一再延長下去嗎？莫德納變成一劑絕響、二劑孤兒了嗎？政府並沒有答案，這個政府能讓人放心嗎？